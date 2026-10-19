Die Bayer-Aktie kommt weiterhin nicht zur Ruhe und notiert aktuell bei 43,54 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem Einbruch vor weiteren Kursverlusten gewarnt. Die damals anvisierten Tiefstände wurden bereits erreicht, doch auch die anschließenden Erholungsversuche konnten keine nachhaltige Trendwende einleiten. Stattdessen gerät die Aktie erneut unter Verkaufsdruck und die nächste wichtige Unterstützungszone rückt näher. Droht nun sogar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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