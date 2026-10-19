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Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 6,04 Millionen Token erreicht hat und sich der Gesamtbestand an Kryptowährungen sowie an Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren auf 15,1 Milliarden US-Dollar beläuft



19.10.2026 / 17:15 CET/CEST

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Bitmine hält 4,9 % des gesamten ETH-Angebots von 122,1 Millionen Bitmine hat in nur 15 Monaten bereits 99 % des Weges zur "Alchemy of 5 %" zurückgelegt Bitmine veröffentlichte am 7. Oktober eine Mitteilung des Chairmans mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest" Bitmine wurde am 26. Juni 2026 in den Russell 1000 Large-Cap-Index aufgenommen Die Vorzugsaktien der Serie A von Bitmine werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt Bitmine hat 5.067.309 gestakte ETH, was einem Wert von 12 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.365 US-Dollar pro ETH entspricht. MAVAN (Made in America VAlidator Network) ist eine führende Ethereum-Staking-Plattform für BMNR und institutionelle Anleger Bitmine hält Anteile an Eightco (NASDAQ:ORBS) im Wert von 74 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen eines der wenigen börsennotierten Unternehmen weltweit, das Anlegern ein indirektes Engagement bei OpenAI ermöglicht Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots" belaufen sich auf insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich 6,04 Millionen ETH-Token, liquiden Mitteln und marktgängigen Wertpapieren im Wert von insgesamt 582 Millionen US-Dollar sowie anderen Krypto-Beständen Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital sowie der Privatanleger Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine, 5 % der ETH zu erwerben, zu fördern. NORWALK, Connecticut, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein auf Bitcoin und das Ethereum-Netzwerk spezialisiertes Unternehmen mit Schwerpunkt auf dem Aufbau von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass sich die Bestände an Bitmine-Kryptowährungen sowie die gesamten Barmittel und marktfähigen Wertpapiere und die "Moonshots"-Bestände auf insgesamt 15,1 Milliarden US-Dollar belaufen. "Die Risikobereitschaft der Anleger hat sich in den letzten Wochen verringert, was auf die besorgniserregende Kombination aus KI-Finanzierung und Sicherheit von KI-Modellen, eskalierenden Kriegsaktivitäten zwischen den USA und dem Iran, der Nervosität im Vorfeld der US-Zwischenwahlen und den allgemein weltweit steigenden Anleiherenditen zurückzuführen ist. Dies hat zu einem Ausverkauf von KI-Aktien, einschließlich Halbleiter- und Speicheraktien, geführt und wiederum zu Ausverkäufen an den koreanischen und taiwanesischen Märkten, die beide von Halbleiter- und Speicheraktien dominiert werden", erklärte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "Kryptowährungen sind in den USA, Korea und Taiwan weit verbreitet. Wenn Investoren in diesen Regionen ihre Risiken reduzieren, führt dies naturgemäß zu Folgewirkungen auf den Kryptomärkten. In der Vergangenheit stellten Kursrückgänge bei robusten und starken Fundamentaldaten stets attraktive Chancen mit einem guten Risiko-Rendite-Verhältnis dar. Und angesichts der positiven Rolle von Kryptowährungen sowohl bei der Modernisierung der globalen Finanzsysteminfrastruktur als auch bei agentenbasierter KI glauben wir, dass sich dies auch in Zukunft bewahrheiten wird", fuhr Lee fort. Zum 18. Oktober 2026 um 15:00 Uhr ET umfassen die Kryptobestände des Unternehmens 6.041.481 ETH zu 2.365 US-Dollar pro ETH (laut Coinbase NASDAQ: COIN), 215 Bitcoin (BTC), eine Beteiligung im Wert von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, eine Beteiligung im Wert von 74 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") sowie liquide Mittel und marktgängige Wertpapiere in Höhe von insgesamt 582 Millionen US-Dollar. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 4,9 % des ETH-Angebots (von 122,1 Millionen ETH) aus. "Wir glauben, dass Bitmine gut positioniert ist, um den von uns erwarteten Krypto-Bullenmarkt zu übertreffen, da das Unternehmen seine Wettbewerbsposition im vergangenen Jahr inmitten eines Krypto-Winters (Bärenmarkt) gestärkt hat", fuhr Lee fort. "In der vergangenen Woche haben wir 12.535 ETH erworben. Die Erfolgsbilanz von Bitmine beim konsequenten Kauf von Kryptowährungen ist unter den börsennotierten Unternehmen weltweit unübertroffen. Bitmine hat seit Einführung der ETH-Treasury-Strategie am 30. Juni 2025 jede einzelne Woche ETH gekauft", erklärte Lee. Am 7. Oktober veröffentlichte Bitmine die neueste Botschaft des Chairmans mit dem Titel "Crypto Bull Underway - This Cycle Likely the Largest". Die Präsentation ist auf der Bitmine-Website verfügbar ( Link zur Präsentation ). Anfang 2026 führte Bitmine MAVAN (Made in America VAlidator Network), die Staking-Plattform für institutionelle Anleger, ein. Ursprünglich zur Unterstützung der eigenen Ethereum-Treasury von Bitmine entwickelt, hat MAVAN sein Angebot inzwischen auf institutionelle Investoren, Verwahrstellen und Ökosystem-Partner ausgeweitet, die auf der Suche nach erstklassiger Staking-Infrastruktur sind. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt. Zum 18. Oktober 2026 beträgt der gesamte von Bitmine gestakte ETH-Bestand 5.067.309 (12 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 2.365 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (unter der Annahme, dass Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) würde die prognostizierte ETH-Staking-Prämie jährlich 369 Millionen US-Dollar betragen (bei einer BMNR-Rendite von 2,58 % über 7 Tage). Dies steht im Vergleich zu jährlichen Staking-Einnahmen von 309 Millionen US-Dollar, basierend auf 5,1 Millionen gestakten ETH (84 % der von Bitmine gehaltenen 6,04 Millionen ETH)", fuhr Lee fort. Die Kryptowährungsbestände von Bitmine sind die größte Ethereum-Kasse und die zweitgrößte Kasse weltweit, direkt hinter Strategy Inc., das Berichten zufolge 848.250 BTC im Wert von rund 74 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Das Management von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das "Project Crypto" der Securities and Exchange Commission (SEC) "Project Crypto" für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2026 ebenso bahnbrechend sein werden wie die Maßnahme der USA vom 15. August 1971, mit der vor 55 Jahren das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Die Nachricht des Chairman von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/ Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/ Informationen zu Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften ("Bitmine" oder das "Unternehmen") ein Unternehmen für Blockchain-Technologie-Infrastruktur, das in den Bereichen institutionelles Staking und Validierung digitaler Vermögenswerte, Bitcoin-Mining sowie strategische Verwaltung digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur auf institutionellem Niveau bereit - über die es Staking-Prämien und Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining-Aktivitäten. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität und Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. Für weitere Informationen folgen Sie uns auf X:

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Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) das Ziel des Unternehmens, 5 % des gesamten ETH-Angebots zu erwerben (die Initiative "Alchemy of 5%"); (ii) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und zur Finanzverwaltung, einschließlich Aussagen zu den fortgesetzten wöchentlichen ETH-Erwerben und dem Status des Unternehmens als größte ETH-Treasury der Welt; (iii) die Staking-Aktivitäten des Unternehmens, einschließlich der prognostizierten jährlichen ETH-Staking-Prämien von ca. 369 Millionen US-Dollar bei entsprechender Skalierung, vorausgesetzt, die ETH des Unternehmens werden vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt, und der derzeit prognostizierten jährlichen Staking-Einnahmen von ca. 309 Millionen US-Dollar; (iv) die Expansion von MAVAN zur Betreuung institutioneller Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner; (v) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Kryptomarktbedingungen, einschließlich der Erwartung eines bevorstehenden Krypto-Bullenmarktes und der Annahme, dass der aktuelle Zyklus wahrscheinlich der größte ist, dass die jüngsten Preisrückgänge attraktive Risiko-Rendite-Chancen darstellen und dass das Unternehmen gut positioniert ist, um den Krypto-Bullenmarkt zu übertreffen; (vi) die Einschätzungen des Managements hinsichtlich der Auswirkungen der Risikobereitschaft der Anleger, der KI-Finanzierung und der Sicherheit von KI-Modellen, geopolitischer Ereignisse, der US-Zwischenwahlen, der Anleiherenditen und der Marktbedingungen in Korea und Taiwan auf die Kryptomärkte sowie der Abhängigkeit von Kryptowährungen von der Modernisierung der globalen Finanzsysteminfrastruktur und agentenbasierter KI; (vii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC Project Crypto einen grundlegenden Wandel für Finanzdienstleistungen bewirken; und (viii) Aussagen zum Wert der Kryptowährungen, liquiden Mittel, marktgängigen Wertpapiere und "Moonshot"-Beteiligungen des Unternehmens, einschließlich der indirekten Beteiligung an OpenAI durch die Investition des Unternehmens in Eightco Holdings. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen oder dazu beitragen könnten, gehören unter anderem: die extreme Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte, einschließlich ETH und Bitcoin; die Abhängigkeit des Unternehmens von Preisquellen Dritter und gemeldeten Marktwerten, die erheblichen Schwankungen unterliegen können; Änderungen der Marktbedingungen, die sich auf den Handelspreis und das Handelsvolumen der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie zum Erwerb digitaler Vermögenswerte erfolgreich umzusetzen und seine ETH-Akkumulationsziele, einschließlich des Ziels "Alchemy of 5%", zu erreichen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit und die MAVAN-Expansion zu finanzieren; operative, sicherheitsrelevante und technologische Risiken im Zusammenhang mit den Staking- und Validierungsvorgängen des Unternehmens, einschließlich Netzwerkausfällen, Slashing-Ereignissen, Cybersicherheitsverletzungen und Protokolländerungen; das Risiko, dass die tatsächlichen Staking-Erträge, Prämien und Einnahmen erheblich von den prognostizierten Beträgen abweichen, insbesondere wenn die ETH des Unternehmens nicht vollständig gestakt sind; Wettbewerb in den Bereichen digitale Vermögensverwaltung, Staking und Mining; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte, Blockchain-Technologie und Staking-Aktivitäten betreffen, einschließlich des endgültigen Inkrafttretens, der Umsetzung und der Auslegung des GENIUS Act und anderer anhängiger Gesetze; Maßnahmen der SEC, CFTC und anderer Aufsichtsbehörden; Risiken im Zusammenhang mit den "Moonshot"-Investitionen des Unternehmens, unter anderem in Eightco Holdings und Beast Industries; makroökonomische und geopolitische Faktoren, einschließlich Inflation, Zinssätze, Anleiherenditen, militärische Konflikte, Wahlen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Volatilität bei KI-bezogenen Aktien und Halbleiteraktien sowie auf ausländischen Märkten, einschließlich Korea und Taiwan; Änderungen am Ethereum-Protokoll; die Leistung von Drittanbietern, Börsen, Verwahrstellen und Staking-Partnern; und die anderen Risikofaktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung zur Verfügung standen, und spiegeln die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Überzeugungen der Unternehmensleitung hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund der oben beschriebenen Faktoren sowie der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr, der am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, in den Quartalsberichten des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den sonstigen bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien dieser Unterlagen sind unter www.sec.gov und unter https://Bitminetech.io/investor-relations/ verfügbar. 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