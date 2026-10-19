Neuaufstellung gleich mehrerer Geschäftsbereiche zum Januar 2027 beim Versicherungsmakler Funk: Bei Sach-Versicherung, Risk Engineering sowie Firmen- und Privatgeschäft wird es Änderungen geben, die auch mit Personalien einhergehen. Funk stellt zum 01.01.2027 mehrere Geschäftsbereiche neu auf. Der Bereich Multiline des Versicherungsmaklers und Risk Consultants wird in den Industriebereich Sach-Versicherungen integriert, wie es heißt. Zudem wechseln Risk Engineering und Großschadenservice organisatorisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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