Der erfahrene Biotech-Manager bringt internationale Führungserfahrung und umfassende operative Expertise mit, um die klinische Entwicklung voranzutreiben, das operative Geschäft auszubauen und strategische Wachstumsziele umzusetzen.

GÖTTINGEN, Deutschland, und PROVIDENCE, Rhode Island, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Repairon, ein Biotechnologieunternehmen auf dem Gebiet regenerativer Herztherapien, hat Dr. Detlef Schumann zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. In dieser Funktion berichtet Dr. Schumann direkt an CEO Dr. Lothar Germeroth und zeichnet für die weltweiten operativen Aktivitäten sowie die strategische Unternehmensentwicklung verantwortlich.

Dr. Schumann verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Biotechnologie, der Pharmaindustrie und der Medizintechnik. Seine wissenschaftliche und technische Expertise umfasst Zelltherapien, Arzneimittel für neuartige Therapien (ATMPs), regenerative Medizin und Medizinprodukte. Darüber hinaus bringt er umfassende Erfahrung in der Optimierung betrieblicher Abläufe, in der Organisationsentwicklung, in der GMP-konformen Produktion, in der Automatisierung sowie im Aufbau strategischer Partnerschaften und M&A-Transaktionen mit. Er hat internationale Wachstumsstrategien entwickelt und erfolgreich umgesetzt. Zu seinen regionalen Schwerpunkten zählen insbesondere Europa, der Nahe Osten und Afrika (EMEA) sowie Japan und Singapur. Als CEO der TETEC Tissue Engineering Technologies AG stellte er die Weichen für nachhaltiges Wachstum, indem er die GMP-konforme ATMP-Herstellung neu strukturierte, skalierte und hochspezialisierte CDMO-Dienstleistungen aufbaute. Zuvor war er unter anderem Geschäftsführer der CeGaT GmbH, Vice President for Technology Innovation bei B. Braun Aesculap sowie in leitenden Positionen in Forschung und Business Development bei DSM Biomedical tätig. Dr. Schumann studierte Pharmazie und promovierte an der Universität Regensburg in regenerativer Medizin und pharmazeutischer Technologie. Seine wissenschaftliche Laufbahn umfasst zudem Postdoc-Aufenthalte am MIT und an der Harvard University sowie an der National University of Singapore.

Dr. Lothar Germeroth, CEO von Repairon, erklärt: "Der Wechsel von Detlef Schumann in unser Führungsteam ist ein zentraler Meilenstein für das bevorstehende Wachstum unseres Unternehmens. Seine Erfahrung und Führungskompetenz werden uns dabei helfen, unsere Produktionskapazitäten auszubauen, entscheidende klinische Studien voranzubringen, unsere Aktivitäten in den Märkten des Fernen Ostens zu verstärken und unser umsatzgenerierendes Geschäft in Deutschland weiterzuentwickeln. Die positiven Ergebnisse unserer klinischen Phase-I/II-Studie bestärken uns darin, die Entwicklung unseres BioVAT-Produkts weiter voranzutreiben. Als erstes Unternehmen haben wir gezeigt, dass sich bei Patienten mit fortgeschrittener ischämischer Herzinsuffizienz Herzmuskelgewebe wiederherstellen lässt."

"Die klinische, regulatorische und kommerzielle Entwicklung einer der bedeutendsten Tissue-Engineering-Technologien in der kardiovaskulären Medizin mitzugestalten, ist eine außergewöhnliche Chance und zugleich eine große Verantwortung", sagt Dr. Detlef Schumann. "Ich freue mich darauf, meine gesamte Expertise, Erfahrung und Energie einzubringen, um Repairon gemeinsam weiterzuentwickeln und BioVAT zum Wohl von Millionen von Herzinsuffizienz-Patienten weltweit zur Marktreife zu führen."

Hoher medizinischer Bedarf bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz : Weltweit leiden rund 5 % der Bevölkerung an einer chronischen Herzinsuffizienz unterschiedlicher Schwere. Sie zählt nach wie vor zu den häufigsten Todesursachen. In den USA repräsentiert Herzinsuffizienz die häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen und Sterblichkeit unter der älteren Bevölkerung mit über 6 Millionen Betroffenen. Wenn sich die Herzinsuffizienz zu fortgeschrittenen Stadien entwickelt, leiden die Patienten unter Schwäche und Beschwerden bei allen körperlichen Aktivitäten sowie in Ruhe, was mitunter sogar eine ständige Bettruhe erforderlich macht. Für diese schwerkranken Patienten bestehen die einzigen derzeit verfügbaren Behandlungsoptionen in mechanischen Pumpgeräten oder einer Herztransplantation.

Über Repairon: Die Repairon GmbH ist ein deutsches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Göttingen, das sich auf die Entwicklung regenerativer Zelltherapien für die Herzmedizin spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2014 auf Basis der Forschung durch Dr. Wolfram-Hubertus Zimmermann und sein Team der Universitätsmedizin Göttingen gegründet. Die Forscher haben mehrere Gewebezuchttechnologien mit bewährter Anwendbarkeit für die Organregeneration und Arzneimittelentwicklung entwickelt. Der führende therapeutische Wirkstoffkandidat von Repairon, das gentechnisch hergestellte Herzmuskel-Pflaster, wird derzeit im Rahmen der klinischen Phase-II-Studie "BioVAT-HF" als biologisches Ventrikelunterstützungsgewebe (BioVAT) für Patienten mit Herzinsuffizienz im Endstadium untersucht.

Ansprechpartner im Unternehmen:

Dr. Lothar Germeroth

Repairon GmbH

37079 Göttingen - Germany

E-Mail: germeroth@repairon.de Ansprechpartner in den USA:

Frank Ahmann

Repairon USA

Providence, RI

E-Mail: f.ahmann@repairon.com

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