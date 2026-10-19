Führungswechsel bei Lindt: Nach zwei Prognosesenkungen übernimmt ein früherer CEO. Er soll das schwache Europageschäft beleben. Zugleich stellt der Konzern günstigere Schokolade in Aussicht. Nach zwei gesenkten Prognosen setzt Lindt & Sprüngli an der Spitze auf einen Neustart. Adalbert Lechner verlässt den Schweizer Schokoladenhersteller nach 33 Jahren mit sofortiger Wirkung. Übergangsweise übernimmt der frühere Konzernchef Dieter Weisskopf, wie Bloomberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de