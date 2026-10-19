Die "Data Center World Europe 2027" fand vom 13. bis 15. Oktober im VIECON Vienna Congress Convention Center in Österreich statt

Letzte Woche brachte die Data Center World Europe, auf der Rechenzentrumsentwickler, KI- und Cloud-Anbieter, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Lösungsanbieter zusammenkommen, um die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben, drei Tage lang führende Betreiber, Technologen, Cloud-Anbieter, Hyperscaler und Innovatoren im Bereich Energiemanagement im VIECON Vienna Congress Convention Center in Wien, Österreich, zusammen. Die Veranstaltung fand parallel zur weltweit führenden Netzwerk-Infrastruktur-Veranstaltung "Network X" statt, bei der Rechenzentrumsentwickler, KI- und Cloud-Anbieter, Energie- und Versorgungsunternehmen sowie Lösungsanbieter zusammenkommen, um die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben, und die führende Betreiber, Technologen, Cloud-Anbieter, Hyperscaler und Innovatoren im Bereich Energiemanagement vereinte.

Tara Gibb, Senior Director bei Data Center World Europe, sagte: "Die Konferenz befasste sich mit der dringlichsten Herausforderung der Branche: der Transformation der Energielandschaft europäischer Rechenzentren. Wir haben Führungskräfte aus dem gesamten Ökosystem von Rechenzentren und Energieversorgung zusammengebracht, um umsetzbare Strategien und bahnbrechende Erkenntnisse auszutauschen, die zu messbaren Ergebnissen führen. Die Teilnehmer gingen mit dem nötigen Rüstzeug nach Hause, um Energieengpässe zu überwinden und die Entwicklung einer KI-fähigen, nachhaltigen Zukunft voranzutreiben. Die Nachfrage nach Rechenzentren steigt rasant, wie das große Interesse und Engagement bei dieser ersten Veranstaltung gezeigt hat."

Keynote und Veranstaltungshighlights

Svein Alte Hagaseth, Gründer und CEO von Heim Datacenter, Amy Daniell, Senior Vice President Strategy Development bei STACK Infrastructure, und Christian Zipp, CEO von nexspace data centers, hielten die Eröffnungsrede zum Thema "Kann Europa seine Kapazität verdreifachen, ohne das Stromnetz zu überlasten?" Bill Kleyman, Executive Chair der Data-Center-Programme bei Data Center World sowie CEO und Mitbegründer von Apolo, moderierte die Sitzung.

Cosmin Georgescu, CEO und Gründer von ClusterPower Jonathan Berney, geschäftsführender Gesellschafter bei Accelerated Infrastructure Capital (AIC), und Dado Slezak, Executive Vice President für Energy Capital und Strategy bei QTS, hielten die Keynote "Der Schnellweg zur KI-Fabrik: Europas aufstrebendes Modell einer souveränen, netzunabhängigen Rechenzentrumsinfrastruktur". Kleyman moderierte die Sitzung.

Jonathan Berney, geschäftsführender Gesellschafter bei Accelerated Infrastructure Capital (AIC), und Dado Slezak, Executive Vice President für Energy Capital und Strategy bei QTS, hielten die Keynote "Der Schnellweg zur KI-Fabrik: Europas aufstrebendes Modell einer souveränen, netzunabhängigen Rechenzentrumsinfrastruktur". Kleyman moderierte die Sitzung. Mit vier Themenbereichen, über 20 Konferenzsitzungen und mehr als 60 Referenten bot das Konferenzprogramm visionäre Redner, praktische Strategien und sorgfältig ausgewählte Inhalte, um die Teilnehmer zu befähigen, die Gestaltung einer KI-fähigen Zukunft voranzutreiben.

Führende Lösungsanbieter präsentierten die neuesten Technologien und Dienstleistungen, die die Zukunft der Rechenzentren vorantreiben.

Bevorstehende Data-Center-World-Global-Konferenzen

Data Center World Middle East, 17. 18. November in Abu Dhabi

Data Center World Canada, 2. 4. Dezember 2026, in Toronto

Data Center World, 24. 27. Mai in Nashville, Tennessee

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ÜBER DIE DATA CENTER WORLD EUROPE?

Die Data Center World hat ihre globale Präsenz mit der Einführung der Data Center World Europe vom 13. bis 15. Oktober 2026 in Wien ausgebaut. Die Data Center World ist die globale Konferenz für Fachleute aus den Bereichen Rechenzentren und IT-Infrastruktur und bietet erstklassige Weiterbildungsmöglichkeiten, zahlreiche Networking-Gelegenheiten sowie den umfassendsten Zugang zu den führenden Anbietern der Branche. Die Data Center World Europe dient als wichtige Plattform für Unternehmen, die den Strombetrieb ihrer Rechenzentren optimieren, ihre Energiemanagementstrategien vorantreiben und sich mit den führenden Akteuren und Innovatoren vernetzen möchten, die Herausforderungen der Vergangenheit meistern und Chancen nutzen.

Die Data Center World Europe wird von Informa PLC in Zusammenarbeit mit AFCOM veranstaltet.

ÜBER AFCOM?

AFCOM fördert Fachleute aus den Bereichen Rechenzentren und IT durch umfassende und herstellerneutrale Fortbildungen sowie Peer-to-Peer-Networking für seine Mitglieder weltweit. Durch zukunftsorientierte Forschung unterstützt AFCOM Tausende von Fachleuten aus den Bereichen IT, Betrieb, Facility Management, Bauwesen/Planung und Anbieter, die in der Rechenzentrums- und IT-Infrastrukturbranche tätig sind. AFCOM ist seit mehr als 40 Jahren für die Rechenzentrumsbranche tätig und hat sich als Marktführer bei der Weiterbildung, Vernetzung und Beratung der Rechenzentrums-Community etabliert.

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Data Center World Europe

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