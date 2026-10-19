Deutschlands Wasserstoffwirtschaft kommt nur schleppend voran, doch nun will Wirtschaftsministerin Katherina Reiche mit milliardenschweren Förderungen gegensteuern. Mindestens 1,5 Milliarden Euro sollen den industriellen Umstieg auf Wasserstoff erleichtern, während zusätzliche Anreize für Kraftwerke und grünen Stahl geplant sind. Für mehrere börsennotierte Unternehmen könnten sich dadurch neue Geschäftschancen ergeben.Milliardenförderung soll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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