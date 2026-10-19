The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2026
ISIN Name
GB0007958233 SENIOR PLC LS-10
SE0017133705 NANOECHOAB
US0476491081 ATKORE DL-,01
US14068E2081 CAPSTONE THERAP. DL-,0005
US42226B5012 NAT. HEALTH.PRO. A DL-,01
XS2361254XXX SOFTBANK GRP 21/27
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2026
ISIN Name
GB0007958233 SENIOR PLC LS-10
SE0017133705 NANOECHOAB
US0476491081 ATKORE DL-,01
US14068E2081 CAPSTONE THERAP. DL-,0005
US42226B5012 NAT. HEALTH.PRO. A DL-,01
XS2361254XXX SOFTBANK GRP 21/27
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