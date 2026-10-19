Die Erfolgsserie des No Brainer Club setzt sich auch in schwierigen Marktphasen eindrucksvoll fort: Nachdem NBC-Chefanalyst Maximilian Ruth die Aktie von Silence Therapeutics am vergangenen Freitag Mitgliedern des Anlegerclubs schmackhaft gemacht hatte, sorgt bereits am heutigen Montag eine milliardenschwere Übernahme durch Merck für einen Kurssprung von mehr als +125% bei der Biotech-Aktie. Ein weiterer bemerkenswerter Erfolg in einem ohnehin außergewöhnlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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