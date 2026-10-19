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ALNO AG - 17. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens verfügbar



19.10.2026 / 21:12 CET/CEST

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ALNO AG - 17. Sachstandsbericht des Insolvenzverwalters zum aktuellen Stand des Insolvenzverfahrens verfügbar



München, 19.10.2026 - Die One Square Advisory Services S.a.r.l. ("One Square") und Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreter aller Anleihegläubiger der ALNO AG der Anleihen EUR 45.000.000, 8,500% Inhaberschuldverschreibung 2013/18 (ISIN: DE000A1R1XXX; WKN: A1R1BR) bzw. EUR 14.000.000, 8,000% Wandelschuldverschreibung 2014/19 (ISIN: DE000A11QXXX; WKN: A11QHW) informieren, dass der 17. Sachstandsbericht zur Verfügung steht.



Wie avisiert, wird alle sechs Monate ein Sachstandsbericht durch die Insolvenzverwaltung verfasst, der gegen Nachweis der Gläubigerstellung auch zur Verfügung gestellt wird. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der ALNO AG um ein nicht öffentliches Verfahren handelt. Eine Weitergabe des Berichts oder dessen Inhalte ist daher nicht gestattet!



Bei Interesse können Anleihegläubiger eine Kopie des Sachstandsberichts gegen Nachweis Ihrer Gläubigerstellung, welcher nicht älter als 14 Tage ist, in Form einer Kopie Ihres Depotauszuges oder eines Screenshots über die bekannten Adressen - alno@onesquareadvisors.com bzw. für Herrn Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos unter vos@vos.legal - anfordern.



Anleihegläubiger werden gebeten, falls noch nicht geschehen, sich unter diesen Adressen für die jeweiligen E-Mail-Verteiler anzumelden.





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Genève | Suisse

F: +49 (89) 15 98 98 22

E: alno@onesquareadvisors.com

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