München (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung von One Square Advisory Services vom 19.10.2026:Die One Square Advisory Services S.a.r.l. ("One Square") und Herr Rechtsanwalt Dr. Daniel Vos in ihrer Eigenschaft als gemeinsame Vertreter aller Anleihegläubiger der ALNO AG der Anleihen EUR 45.000.000, 8,500% Inhaberschuldverschreibung 2013/18 (ISIN DE000A1R1XXX/ WKN A1R1BR) bzw. EUR 14.000.000, 8,000% Wandelschuldverschreibung 2014/19 (ISIN DE000A11QXXX/ WKN A11QHW) informieren, dass der 17. Sachstandsbericht zur Verfügung steht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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