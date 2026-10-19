Die Mehrheitsbeteiligung soll KI in die Planungs-, Inspektions- und Compliance-Abläufe der über 2.000 Kunden von Asolvi integrieren und die Cloud-Entwicklung sowie Akquisitionen in Europa und Lateinamerika finanzieren

Bregal Milestone, eine führende europäische Wachstums-Private-Equity-Gesellschaft mit Spezialisierung auf Software, gab heute eine Mehrheitsbeteiligung an Asolvi bekannt, einem Anbieter von Field-Service-Management-Software (FSM) für Compliance-kritische und anlagenschwere Branchen. Bregal Milestone erwirbt seine Anteile von Volpi Capital und Viking Growth. CEO Nick Barnett und das Managementteam investieren gemeinsam mit Bregal Milestone erneut in das Unternehmen.

Asolvi wurde 1991 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Trondheim, Norwegen, und betreut mehr als 2.000 Kunden in Großbritannien, der DACH-Region, den nordischen Ländern, Spanien und Lateinamerika. Für Installateure von Brandschutz- und Sicherheitsanlagen sowie für Dienstleister der Versorgungswirtschaft ist die Software von Asolvi das Betriebssystem des Unternehmens. Sie plant den Einsatz von Technikern, verwaltet Wartungsverträge, protokolliert Inspektionen und erstellt Nachweise, die von Aufsichtsbehörden, Versicherern und Gebäudeeigentümern verlangt werden.

Da Asolvi im Zentrum dieser Arbeitsabläufe steht, erfasst das Unternehmen bei Abschluss der Aufträge strukturierte Daten zu Anlagen, Inspektionen, Ersatzteilen und Ergebnissen. Damit ist Asolvi in einer starken Position, um mithilfe von KI die Wirtschaftlichkeit des Außendienstes zu verbessern:

Einsatzplanung, die die Fähigkeiten der Techniker, den Standort und die Service-Levels berücksichtigt;

Inspektionsberichte und Konformitätsbescheinigungen, die automatisch aus den Notizen und Fotos der Techniker erstellt werden; und

Fehlerhistorien, die dazu dienen, die Erstbehebungsraten zu erhöhen und Wartungsbedarf vorausschauend zu erkennen.

Bregal Milestone wird weitere Investitionen in die Cloud-Plattformen und die KI-Roadmap von Asolvi unterstützen. Zudem wird das Unternehmen gezielte Akquisitionen fördern, um die Position von Asolvi in bestehenden Märkten zu festigen und in neue Märkte zu expandieren. Milestone Performance Partners, das hauseigene Wertschöpfungsteam von Bregal Milestone, einschließlich seiner Daten- und KI-Spezialisten, wird eng mit dem Management zusammenarbeiten. Kunden werden weiterhin bei der Nutzung ihrer aktuellen Asolvi-Produkte unterstützt.

"Unsere Kunden sind für die Systeme verantwortlich, die die Sicherheit der Menschen gewährleisten: Brandmelder, Sprinkleranlagen, Sicherheitssysteme und Stromversorgung", sagte Nick Barnett, CEO von Asolvi. "Jeder ihrer Einsätze muss den Anforderungen eines Prüfers, eines Versicherers oder eines Feuerwehrbeamten standhalten. Die Unterstützung durch Bregal Milestone ermöglicht es uns, schneller dort voranzukommen, wo es für sie am wichtigsten ist: der Nachweis der Konformität, der direkt während der Arbeit erfasst wird, die Abnahme der Standorte, noch bevor der Techniker wieder abfährt, und die Gewissheit, dass nichts übersehen wird, während die Vorschriften immer strenger werden."

"Die Kunden von Asolvi sorgen dafür, dass Brandschutzsysteme funktionieren, Gebäude sicher sind und die Versorgung aufrechterhalten wird und sie verlassen sich dabei auf Asolvi", sagte Cyrus Shey, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Bregal Milestone. "Bei einer Software, die so fest in den Betriebsabläufen verankert und kaum zu ersetzen ist und die jahrzehntelange Betriebs- und Compliance-Daten enthält, schafft KI den größten Mehrwert. Angesichts der sich verschärfenden Compliance-Anforderungen in allen seinen Märkten ist Asolvi in einer starken Position, um mit KI eine Vorreiterrolle einzunehmen, und es ist uns eine Ehre, Nick und das Team zu unterstützen."

"Unsere oberste Priorität ist es, Ingenieuren und Backoffice-Teams praktische KI-Tools an die Hand zu geben und deren Nutzen anhand der erledigten Aufträge und der eingesparten Arbeitsstunden zu messen", sagte Sebastian Charpentier, Principal bei Bregal Milestone. "Daneben bietet uns die europaweite Position von Asolvi eine Reihe klarer Akquisitionsmöglichkeiten, auf denen wir aufbauen können."

Bregal Milestone wurde von White Case, PwC, Dedale und Code Co. beraten. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss der Transaktion wird für das 4. Quartal 2026 erwartet.

Über Bregal Milestone

Bregal Milestone ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft im Softwarebereich, die seit ihrer Gründung rund 2,3 Milliarden Euro Kapital eingeworben hat. Das Unternehmen stellt Wachstumskapital und operative Unterstützung bereit, um marktführende Unternehmen in den Bereichen B2B-Software, KI und Cybersicherheit aufzubauen. Bregal Milestone ist Teil von Bregal, einer globalen GP-Lösungsplattform für die privaten Märkte mit einem verwalteten Vermögen von über 24 Milliarden Euro. Bregal Milestone wurde von GrowthCap als eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften des Jahres 2026 ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregalmilestone.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Asolvi

Asolvi ist der führende europäische Anbieter von Außendienstmanagement-Software für Spezialbranchen und genießt das Vertrauen von über 2.000 Kunden in mehr als 20 Ländern. Das Unternehmen ist in Großbritannien, der DACH-Region, den nordischen Ländern, Spanien und Lateinamerika stark vertreten. Asolvi wurde 1991 in Norwegen gegründet und ist sowohl organisch als auch durch Übernahmen gewachsen, um unter anderem in den Branchen Brandschutz und Sicherheit, Arbeitsplatz und IT sowie Versorgungsunternehmen zum marktführenden Anbieter zu werden. Unterstützt von Volpi Capital, Viking Growth und seinem Managementteam treibt Asolvi die Konsolidierung und digitale Transformation auf dem gesamten FSM-Markt weiter voran. Weitere Informationen finden Sie unter www.asolvi.com.

Offenlegung: Die hier dargestellten Empfehlungen stammen von aktuellen oder ehemaligen Führungskräften von Portfoliounternehmen, bei denen Bregal Milestone möglicherweise Einfluss auf die Vergütung, Beförderung und andere Beschäftigungsentscheidungen der Mitarbeiter hat und die möglicherweise auch Investoren in Bregal-Fonds sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Für Bregal Milestone

Siqi Wu

Marketing Communications Manager

siqi.wu@bregal.com

Für Asolvi

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