NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Talfahrt hat die technologielastige US-Börse Nasdaq am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 legte um 1,17 Prozent auf 29.529,34 Zähler zu. Am Freitag hatte er gemessen an seinem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch 7 Prozent eingebüßt.

Der Dow Jones Industrial, der in letzter Zeit leicht gestiegen war, gab zum Wochenstart um 0,07 Prozent auf 51.966,03 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent auf 7.690,73 Zähler.

"Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Gewinne der Techbranche. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", da Anleger hinterfragten, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite brächten.

Die Hoffnung liegt nun auf Schwergewichten wie Tesla, Meta und dem erst seit vier Monaten an der Börse gehandelten Weltraum- und KI-Konzern SpaceX . Überzeugten diese mit starken Margen und Ausblicken, könnten die Zweifel an der Rentabilität der KI-Investitionen abnehmen, glaubt Etoro-Analyst Wienke. "Enttäuschungen könnten dagegen die Sorgen über die Finanzierung der KI-Infrastruktur verstärken und den Druck auf den gesamten Technologiesektor erhöhen."/ck/he

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