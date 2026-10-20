TestGorilla-Umfrage an 1.428 US-amerikanischen Personalfachkräften zeigt, dass fast zwei Drittel jetzt mindestens eine Stunde mit der manuellen Prüfung der von KI ermittelten Kandidaten zubringen

In den letzten 12 Monaten hat KI die Suche nach Kandidaten für 72 der US-amerikanischen Personalverantwortlichen laut des TestGorilla-Berichts zur Personalbeschaffung 2026, einer Umfrage an 1.428 US-amerikanischen Personalfachkräften, schneller gemacht. Sie waren dadurch jedoch nicht überzeugter, die richtige Person gefunden zu haben. Tatsächlich meldeten von den Personalverantwortlichen, die angeben, KI habe sie schneller gemacht, ein Drittel, sie haben überhaupt nicht an Überzeugung gewonnen, und 18 berichten, ihre Überzeugung hinsichtlich der Eignung habe abgenommen.

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Recruiters report gains in speed from AI but not in certainty TestGorilla's Recruiting in the AI era 2026 report

Personalverantwortliche beseitigen dieses Defizit selbst, von Hand. Von diesen Personalverantwortlichen verbringen jetzt 67 mindestens eine Stunde mit der manuellen Prüfung eines einzelnen Kandidaten, bevor sie davon überzeugt sind, dass diese Person für die Tätigkeit geeignet ist. Fast 30 brauchen dafür sogar mindestens zwei Stunden. Diese Zeit sollte die KI-Personalbeschaffung einsparen, nicht in neue, zusätzliche Arbeit verwandeln.

"Personalverantwortliche haben in denselben 12 Monaten eine bessere Suchmaschine und einen schlechteren Index erhalten", sagte Wouter Durville, CEO und Mitgründer von TestGorilla. "Jedes Beschaffungsinstrument verkauft Reichweite, und Reichweite ist heutzutage nahezu gratis. Das teure ist eine Auswahlliste, die du gegenüber einem Personalchef vertreten kannst, und die meisten Instrumente bieten keine Möglichkeit, eine geprüfte Qualifikationsangabe von einer ungeprüften zu unterscheiden."

Die Ursache dieses plötzlichen Bandbreitenwechsels ist, dass Personalverantwortliche den ihnen zur Verfügung stehenden Daten nicht vertrauen können.

57 nannten die Überprüfung, ob im Lebenslauf angegebene Qualifikationen stimmen, als größte Herausforderung bei der Personalbeschaffung. Dieselbe Antwort stand im Secret Source Report 2025 von TestGorilla mit 59 an erster Stelle.

63 der Personalverantwortlichen glauben, dass der Großteil oder die Gesamtheit ihrer Kandidatendaten unabhängig getestet anstatt selbst berichtet wurden.

In dieser Gruppe sagen 65 %, dass sich die genannten Qualifikationen oft oder fast immer als schwächer als angegeben erwiesen haben, gegenüber nur 36 der Personalverantwortlichen, die ihren Daten weniger vertrauen.

Personalverantwortliche suchen nach einer besseren Lösung, und bis sie eine finden, prüfen Sie Kandidat für Kandidat von Hand. Hätten sie die Möglichkeit, würden 92 einen ermittelten Kandidaten einer objektiven Prüfung unterziehen, bevor sie ihn zum Gespräch einladen, und eine kurze Jobsimulation plus zehnminütigem Test der Qualifikationen gelten mit jeweils 51 als bevorzugte Methode.

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Häufig gestellte Fragen

Sind Personalverantwortliche dank KI überzeugter von ihren Einstellungsentscheidungen?

Gemäß diesen Daten ist dies nicht der Fall. 72 der US-amerikanischen Personalverantwortlichen sagen, KI habe die Ermittlung von Kandidaten im letzten Jahr beschleunigt, jedoch berichtet ein Drittel dieser Gruppe, sie seien überhaupt nicht überzeugter davon, die richtige Person gefunden zu haben. Und 18 geben an, ihre Überzeugung habe sogar abgenommen.

Warum vertrauen Personalverantwortliche nicht den Kandidatendaten ihrer Personalbeschaffungsinstrumente?

63 glauben, der Großteil oder die Gesamtheit ihrer Kandidatendaten sei unabhängig getestet und nicht selbst berichtet worden. In dieser Gruppe sagen 65 %, dass sich die genannten Qualifikationen oft oder fast immer als schwächer als angegeben erwiesen haben, gegenüber 36 der Personalverantwortlichen, die ihren Daten weniger vertrauen.

Was ist die größte Herausforderung, der sich Personalverantwortliche bei der Personalbeschaffung gegenübersehen?

Die Überprüfung, ob die im Lebenslauf angegebenen Qualifikationen eines Kandidaten stimmen, wird von 57 der Teilnehmenden als eine der größten drei Herausforderungen genannt. Auch im Secret Source Report 2025 von TestGorilla wurde es mit 59 an erster Stelle genannt, was bedeutet, dass sich dieser Eindruck trotz des umfassenden Einführungsprozesses von KI in zwei Jahren nicht verändert hat.

Wie viel eigene Zeit verbringen Personalverantwortliche mit der Überprüfung eines einzelnen Kandidaten?

67 verbringen mindestens eine Stunde mit der manuellen Prüfung eines Kandidaten, bevor sie davon überzeugt sind, dass die Person für die Tätigkeit geeignet ist, und fast 30 brauchen mindestens zwei Stunden. 92 geben an, sie würden stattdessen eine objektive Qualifikationsprüfung nutzen, wenn ihnen eine solche zur Verfügung stünde.

Über die Studie

Die Analysegrundlage der im August 2026 durchgeführten Studie umfasst 1.428 US-amerikanische Fachkräfte im Personalbereich, darunter 55 aus dem Bereich der Talentgewinnung, 25 externe Personalverantwortliche und 20 HR-Leiter. Die vollständige Methodologie, Ausschlüsse und Datentabellen sind zusammen mit dem Bericht hier einsehbar.

Über TestGorilla

TestGorilla ist eine datengestützte Plattform für die KI-Personalbeschaffung. Personalverantwortliche durchsuchen 900 Millionen Profile, von denen 3 Millionen einen Qualifikationswert aus einer vom Kandidaten absolvierten Prüfung aufweisen, und sichern jede Auswahlliste durch mehr als 350 Qualifikationstests und über 100 KI-Gespräche ab. Die Mission von TestGorilla besteht darin, eine Milliarde Menschen in ihren Traumjob zu bringen. www.testgorilla.com

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