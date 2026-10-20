Branchenführer wie NVIDIA, Alpha Compute, AMD, Cisco, CrowdStrike, Deepgram, Dell Technologies, Eleven Labs, Fujitsu, Gnani, H2O.ai, HPE, Intel, Klique, Personal AI, Rafay, Red Hat, Resemble AI, Spectro Cloud, Supermicro, das Technology Innovation Institute (TII), TELUS und VAST Data unterstützen die Förderung einer sicheren Einführung von KI in Unternehmen und ermöglichen es diesen, innovative KI-Modelle, KI-Agenten und KI-Anwendungen auf Kubernetes auszuführen

Fortanix Inc., ein weltweit führender Anbieter im Bereich Daten- und KI-Sicherheit sowie Pionier im Bereich Confidential Computing, gab heute die Unterstützung von CNCF Confidential Containers (CoCo) in Fortanix Confidential AI bekannt. Damit können Unternehmen KI-Workloads auf Kubernetes innerhalb hardwarebasierter Trusted Execution Environments (TEEs) auf vertraulichen CPUs und GPUs ausführen. Unternehmen bewahren die Geschwindigkeit und Agilität von Containern bei und schützen gleichzeitig sensible Daten, KI-Modelle, Agenten und Anwendungen während der Nutzung. So können sie ihre Bemühungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften unterstützen, KI unternehmensweit skalieren und innovative KI-Technologien einführen, ohne den Datenschutz oder das geistige Eigentum zu gefährden.

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Confidential AI is a critical need in the industry today and a strong ecosystem of industry leaders is collaborating to advance open innovation and help enterprises securely adopt AI at scale.

Regulierte Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, das Gesundheitswesen, die Pharmaindustrie und der öffentliche Sektor, müssen KI-Anwendungen auf der Grundlage sensibler und hoheitlicher Daten betreiben, ohne diese Daten oder ihre Modelle dem Infrastrukturbetreiber offenzulegen. Eine neue Studie von Fortanix und Atomik Research unterstreicht diese Herausforderung: Während 93 der KI-Verantwortlichen verstehen, dass herkömmliche Verschlüsselung Daten während der Verarbeitung durch KI nicht schützt, kann nur die Hälfte vollständig überprüfen, ob dieser Schutz während der Inferenz gewährleistet ist. Fortanix Confidential AI isoliert Workloads innerhalb hardwarebasierter TEEs und nutzt Attestierung, um jede Umgebung zu überprüfen, bevor Daten oder Modelle freigeschaltet werden. Dank dieser vertrauenswürdigen Umgebung können Unternehmen proprietäre Modelle aus führenden KI-Forschungslabors vor Ort oder in Air-Gap-Umgebungen direkt neben ihren sensibelsten Daten ausführen, ohne das geistige Eigentum des Modellbesitzers zu gefährden.

"Container sind die Art und Weise, wie Anwendungen weltweit bereitgestellt werden, und im Zeitalter der KI sind sie der Schlüssel zur Skalierbarkeit der KI. Doch die Verlagerung von KI in Container ändert nichts an der Bedrohungslage", sagte Anand Kashyap, Mitbegründer und CEO von Fortanix. "Modelle, Agenten und Anwendungen haben nach wie vor Zugriff auf die sensibelsten Daten und das geistige Eigentum eines Unternehmens, und jedes einzelne davon erfordert Zero-Trust-Sicherheit auch während der Ausführung. Aus diesem Grund haben wir die Fortanix Confidential AI-Unterstützung für Confidential Containers entwickelt: So können Teams Container mit einem einzigen Klick in vertraulichen Rechenumgebungen auf unterstützter Hardware und Kubernetes-Plattformen bereitstellen, wobei jede Workload überprüft wird, noch bevor auch nur ein einziger Schlüssel freigegeben wird."

Von der Open Foundation zum Einsatz vertraulicher KI im Unternehmensmaßstab

CoCo hat das vertrauliche KI-Computing vorangetrieben, indem es die Ausführung von KI-Workloads innerhalb von TEEs auf Kubernetes ermöglicht hat. Da diese KI-gestützten Anwendungen nun in die Produktion übergehen, benötigen Unternehmen Sicherheitslösungen, die auch bei großem Umfang und im Rahmen von Prüfungen bestehen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entwickelt Fortanix Open-Source-Plugins für CoCo, die den "Fortanix Confidential Computing Manager" für die Attestierung und den "Fortanix Data Security Manager" für die sichere Freigabe von Schlüsseln einbinden. Die Plugins arbeiten im Rahmen der Standard-Workflows von CoCo und überprüfen, ob jeder Container authentisch ist, innerhalb einer TEE ausgeführt wird und die Sicherheitsrichtlinien erfüllt, bevor Schlüssel freigegeben werden. Die Fortanix-KI-Sicherheitsplattform wurde für den groß angelegten Produktioneinsatz entwickelt und bietet:

Hohe Verfügbarkeit: Eine Cluster-basierte Bereitstellung, die so konzipiert ist, dass die Schlüsselfreigabe niemals zu einem Single Point of Failure wird.

Eine Cluster-basierte Bereitstellung, die so konzipiert ist, dass die Schlüsselfreigabe niemals zu einem Single Point of Failure wird. Unterstützung für Unternehmen: Von SLA unterstützter, weltweiter 24/7-Support durch das Team, das die Plattform entwickelt hat.

Von SLA unterstützter, weltweiter 24/7-Support durch das Team, das die Plattform entwickelt hat. Zertifizierte Sicherheit: FIPS 140-2 Stufe 3, SOC 2 Typ 2 und ISO/IEC 27001.

FIPS 140-2 Stufe 3, SOC 2 Typ 2 und ISO/IEC 27001. Bewährte Umsetzung: Regierungen, Banken, Gesundheitsdienstleister, führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Einzelhandel sowie Cybersicherheitsunternehmen vertrauen auf uns.

Mit dieser Version können Entwickler Confidential-AI-Workloads auf Kubernetes in der vom Unternehmen geforderten Geschwindigkeit bereitstellen, während Führungskräfte die Gewissheit erhalten, dass Sicherheit von Anfang an integriert ist, und KI-Lösungen somit vertrauensvoll in die Produktion überführen können.

"Die Zertifizierung ist ein Prozess. Vertrauen ist eine Handlung", sagte Anuj Jaiswal, Chief Product Officer bei Fortanix. "CoCo hat bewiesen, dass vertrauliche KI im Open-Source-Umfeld funktioniert. Unternehmen benötigen nun eine Lösung, die im Produktionsbetrieb zuverlässig läuft. Fortanix Confidential AI schützt sowohl das geistige Eigentum des Modellbesitzers als auch die Unternehmensdaten, wobei keines von beiden dem anderen oder dem Infrastrukturanbieter offengelegt wird. Dank der Integration von Zertifizierung und Schlüsselverwaltung in einer einzigen Plattform können Teams das Standard-CoCo-Modell einsetzen, ohne die Vertrauensschicht selbst aufbauen zu müssen."

"Unternehmen benötigen Daten, um beim Ausführen von Modellen und Agenten geschützt zu bleiben, und Forschungslabore benötigen denselben Datenschutz, um ihre Modelle zu schützen NVIDIA Confidential Computing gewährleistet die Vertraulichkeit sowohl der Daten als auch der Modelle", sagte John Fanelli, Vice President für Unternehmenssoftware bei NVIDIA. "Im Rahmen der Open-Source-Zusammenarbeit mit der CNCF Confidential Containers-Community baut Fortanix auf offenen Standards für die Beglaubigung und die sichere Freigabe von Schlüsseln im Produktionsmaßstab auf."

Die zentrale Sicherheitslücke im Bereich der KI schließen

Die Verschlüsselung schützt Daten sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung. Bei der KI-Inferenz ohne Confidential Computing müssen Modellgewichte und sensible Daten im CPU- und GPU-Speicher entschlüsselt werden, wo sie privilegierten Administratoren, Cloud-Betreibern und allen Personen mit Zugriff auf die Infrastruktur zugänglich sein können. Fortanix Confidential AI schließt diese Lücke. Bevor eine sensible Arbeitslast ausgeführt wird, wird überprüft, ob sowohl die zugrunde liegende Hardware als auch die KI-Arbeitslast authentisch und unverändert sind. Verschlüsselungsschlüssel werden erst nach erfolgreicher Überprüfung und ausschließlich innerhalb der geschützten Umgebung freigegeben.

Da CPU und GPU gemeinsam durch eine zusammengesetzte Attestierung verifiziert werden, ist der gesamte Ausführungspfad vertrauenswürdig, nicht nur ein Teil davon. Verschlüsselungsschlüssel verbleiben im Fortanix Data Security Manager (DSM), einer HSM- und Schlüsselverwaltungslösung gemäß FIPS 140-2 Level 3, die von globalen Unternehmen in regulierten Branchen und im öffentlichen Sektor weit verbreitet eingesetzt wird. Der Fortanix Confidential Computing Manager (CCM) bietet eine hardwarebasierte Beglaubigung für die Open-Source-CoCo-Laufzeitumgebung. Die Confidential AI-Lösung lässt sich als SaaS, vor Ort oder vollständig luftisoliert bereitstellen, sodass regulierte, souveräne und vom Netz getrennte Umgebungen Confidential AI nutzen können, ohne auf die Cloud angewiesen zu sein.

Confidential AI ist heute ein entscheidender Bedarf in der Branche, und ein starkes Ökosystem aus Branchenführern, darunter NVIDIA, Alpha Compute, AMD, Cisco, CrowdStrike, Deepgram, Dell, Eleven Labs, Fujitsu, Gnani, H2O.ai, HPE, Intel, Klique, Personal AI, Rafay, Red Hat, Resemble AI, Spectro Cloud, Supermicro, Technology Innovation Institute (TII), TELUS und VAST Data arbeiten zusammen, um offene Innovation voranzutreiben und Unternehmen dabei zu unterstützen, KI sicher und in großem Maßstab einzuführen.

Fortanix Confidential AI for CoCo ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fortanix.com/platform/confidential-ai sowie in unserem Blogbeitrag.

Nehmen Sie an der NVIDIA GTC Berlin teil? Besuchen Sie Fortanix vom 20. bis 22. Oktober am Stand 7017 und erleben Sie eine Live-Demo von "Confidential AI", das auf unterstützten NVIDIA-GPUs mit aktiviertem "Confidential Computing" läuft. Erfahren Sie, wie Sie sensible Daten und Ihr Modell-IP schützen können, während die KI ausgeführt wird. Schauen Sie am Stand vorbei, um Ihre Architektur mit unserem Team zu besprechen, oder buchen Sie vorab eine individuelle Demo.

Über Fortanix

Fortanix ist weltweit führend im Bereich Daten- und KI-Sicherheit und ein Pionier des Confidential Computing. Das Unternehmen bietet eine einheitliche Plattform zum Schutz sensibler Daten, KI-Modelle und Anwendungen in lokalen und Multi-Cloud-Umgebungen sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung und bei der Nutzung. Basierend auf hardwaregestützter Sicherheit ermöglicht Fortanix die Ausführung von Workloads in manipulationssicheren, isolierten Enklaven und schützt so vor Datenlecks, der Extraktion von Modellen und unbefugtem Zugriff, selbst durch privilegierte Insider.

Während Unternehmen moderne KI-Fabriken ausbauen, bietet Fortanix eine Confidential AI-Grundlage, die auf attestationbasiertem Vertrauen, sicherer Schlüsselfreigabe und Zero-Trust-Durchsetzung beruht. Dies gewährleistet, dass KI-Systeme überprüfbar, nachprüfbar und vertrauenswürdig bleiben und ermöglicht gleichzeitig Krypto-Agilität und langfristige Ausfallsicherheit durch Post-Quanten-Kryptografie (PQC).

Fortanix genießt das Vertrauen führender Unternehmen und staatlicher Stellen in stark regulierten Branchen und stützt sich auf einen branchenüblichen Ansatz für Confidential Computing, der von führenden Technologieanbietern wie Intel, Microsoft und NVIDIA unterstützt wird. Damit ermöglicht Fortanix es Unternehmen, sensible Daten sicher zu nutzen und die Einführung von KI mit Zuversicht voranzutreiben.

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BOCA Marketing für Fortanix

Fortanix@bocamarketing.com