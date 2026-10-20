FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 2. November





DIENSTAG, DEN 20. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 GBR: BHP, Produktionsbericht Q1

07:00 SWE: Tele2 AB, Q3-Zahlen

07:00 CHE: ABB, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Produktionsbericht Q3

11:45 USA: 3M, Q3-Zahlen

12:30 USA: Hasbro, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Aerospace, Q3-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q3-Zahlen

12:30 USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q3-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q3-Zahlen

12:55 USA: RTX, Q3-Zahlen

13:30 USA: Ally Financial, Q3-Zahlen

13:45 DEU: Pressegespräch Fraport mit Fluggesellschaft Air Arabia, Frankfurt/M. 15:00 CHE: Givaudan, Investor Day

17:00 USA: Goldman Sachs, Hauptversammlung (außerordentliche) 17:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:30 FRA: Vivendi, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 FRA: EssilorLuxottica, Q3-Umsatz

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

22:00 USA: SpaceX, Q3-Zahlen

22:01 USA: Netflix, Q3-Zahlen

22:05 USA: United Airlines, Q3-Zahlen

22:05 USA: Capital One Financial, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Zoom Video Communications (Investor Day)



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 CHE: Im- und Exporte 9/26

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 8/26

08:00 DEU: Erzeugerpreise 9/26

09:30 POL: Industrieproduktion 9/26

09:30 POL: Erzeugerpreise 9/26

10:00 ESP: Handelsbilanz 8/26

10:00 EUR: EZB Leistungsbilaz 8/26

11:00 DEU: ZEW Konjunkturerwartungen 10/26

11:00 EUR: Bauproduktion 8/26

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP Bericht (Woche)

14:30 USA: Philadelphia Fed Index 10/26

14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 9/26 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/26



SONSTIGE TERMINE

DEU: Investorengipfel u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Berlin

MITTWOCH, DEN 21. OKTOBERTERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: Intershop, Q3-Zahlen07:00 FIN: Elisa, Q3-Zahlen07:00 LUX: Eurofins Scientific, Q3-Umsatz07:00 NLD: Randstad, Q3-Zahlen07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen07:00 NOR: DNB ASA, Q3-Zahlen07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen07:00 SWE: SKF, Q3-Zahlen07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen07:30 FRA: Atos, Q3-Umsatz07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen08:30 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen12:00 USA: Danaher, Q3-Zahlen12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen13:00 USA: Philip Morris International, Q3-Zahlen13:00 USA: CME Group, Q3-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q3-Zahlen14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu den Q3-Zahlen 15:00 DEU: MLP, Roundtable mit Finanzvorstand Loose zu Strategieausrichtung 18:00 DEU: Flatexdegiro, Q3-Zahlen18:00 FRA: Kleppiere, Q3-Umsatz22:00 USA: Meta, Q3-Zahlen22:00 USA: IBM, Q3-Zahlen22:00 USA: Lam Research, Q1-Zahlen22:00 USA: Texas Instruments, Q3-Zahlen22:00 USA: Southwest Airlines, Q3-Zahlen22:05 DEU: SAP, Q3-Zahlen22:05 USA: Tesla, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Handelsbilanz 9/26

08:00 GBR: Verbraucherpreise 9/26

08:00 GBR: Preisindex Einzelhandel 9/26

11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2026 (endgültig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Frankfurt Finance & Future Summit, Frankfurt/M.



08:45 DEU: BGH entscheidet über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

DONNERSTAG, DEN 22. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/26

07:00 CHE: STMicro, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Sartorius, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Argenx, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q3-Umsatz (14.00 Uhr Call)

07:00 CHE: Nestle, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Schindler, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Galderma, Q3 Trading Update

07:00 FIN: Nokia, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:00 ITA: Unicredit, Q3-Zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Nordic Semiconductor, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: InterContinental Hotels, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Sainsbury, Halbjahreszahlen

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

12:00 USA: Comcast, Q3-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q3-Zahlen

12:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

12:30 USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q1-Zahlen

13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen

14:00 USA: Norfolk Southern, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Valeo, Q3-Umsatz

18:00 FRA: L' Oréal, Q3-Umsatz

22:05 USA: Verisign Inc., Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Prada, Q3-Zahlen

USA: PG&E, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/26 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 19/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/26

09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 9/26

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 9/26

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (vorläufig)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Jahrestagung des Forum for Macroeconomics and Macroeconomic Policies (FMM) der Hans-Böckler-Stiftung (bis 24.10.), Berlin

10:00 DEU: Pk Förderbank KfW zum aktuellen Mittelstandspanel, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Online-Pk Bankenverband VÖB: Kapitalmarktprognose

10:00 DEU: Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, Berlin

11:00 DEU: Online-Pk des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) Baden-Württemberg, Stuttgart

FREITAG, DEN 23. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SGS, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Holcim, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Sodexo, Jahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Electrolux, Q3-Zahlen

07:20 SWE: Volvo AB, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Saab, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Securitas AB, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

08:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz

10:30 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

12:00 SWE: Autoliv, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

LUX: Eurofins Scientific, Europe Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 10/26

01:30 JPN: Verbraucherpreise 9/26

02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:00 DEU: Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz 8/26 09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Arbeitslosenquote 9/26

09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 BEL: Geschäftsklima 10/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

DEU: EU-Kommission prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy durch JD.com genauer - Ende der Frist, Düsseldorf

DEU: BGH verhandelt zur möglichen Pflicht des Immobilienverkäufers zur Aufklärung über eine Mangelbeseitigung in Eigenleistung, Karlsruhe

IRL: Informelles Treffen der Handelsminister der EU-Staaten

MONTAG, DEN 26. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

12:00 USA: Verizon Communications, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

06:00 JPN: Frühindikatoren 8/26 (endgültig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 9/26

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/26

10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 10/26

13:30 USA: CFNA-Index 9/26

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/26



SONSTIGE TERMINE

CHN: Beginn des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

DIENSTAG, DEN 27. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q3-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz und Pk) 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Zahlen

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:00 USA: Sherwin-Williams, Q3-Zahlen

11:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:00 USA: Invesco, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

22:00 NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Paccar, Q3-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/26

09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q3/26

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/26

13:15 USA: ADP Arbeitslosenzahlen (Woche)

13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/26 (endgültig) 14:00 USA: FHFA Hauspreisindex 8/26

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/26

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/26

15:00 USA: Neubauverkäufe 9/26



SONSTIGE TERMINE

LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

MITTWOCH, DEN 28. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

05:00 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen Q3/26

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (11.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Sandoz, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Mercedes-Benz, Q3-Zahlen

07:00 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Telenor, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q3 Trading Update

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Kone Oyj, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: Adyen, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GSK, Q3-Zahlen

08:00 NLD: Stellantis, Q3-Zahlen

08:15 FRA: Danone, Q3-Umsatz

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: International Paper, Q3-Zahlen

11:30 USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

11:45 USA: Biogen Inc., Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

12:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

21:00 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Fortinet, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: FedEx, Q3-Zahlen

21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Oracle, Investorentreffen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: NIM-Konsumklima 11/26

11:00 ITA: Erzeugerpreise 9/26

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/26 (vorläufig)

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 9/26

17:00 RUS: Arbeitslosenquote 9/26

17:00 RUS: Industrieproduktion 9/26

19:00 USA: Fed-Zinsentscheid (19.30 Pk)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

10:00 DEU: BGH verhandelt zu Rechtsschutzversicherung für eine Dieselklage, Karlsruhe

CHN: Fortsetzung des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

GBR: Britischer Finanzminister John Healey legt den Haushalt vor, London

DONNERSTAG, DEN 29. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Q3-Zahlen

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Alzchem, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

07:00 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Volkswagen Group, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Volkswagen, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (endgültig)

07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q3-Zahlen

08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q3-Umsatz

08:00 DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Haleon, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

10:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Hauptversammlung und ao HV 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

11:45 USA: Hershey, Q3-Zahlen

12:00 USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

12:00 USA: Altria Group, Q3-Zahlen

12:00 USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

18:15 NLD: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:00 USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen

21:00 USA: Edison International, Q3-Zahlen

21:00 USA: Intel, Q3-Zahlen

21:00 USA: Sandisk, Q1-Zahlen

21:00 USA: Starbucks, Q4-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ESP: Repsol, Q3-Zahlen

GBR: Willis Towers Watson, Q3-Zahlen

USA: Baxter International, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 SWE: Verbrauchervertrauen 10/26

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/26

08:30 HUN: Handelsbilanz 9/26

09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 9/26

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/26

11:00 BEL: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 10/26

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/26 (endgültig)

11:30 BEL: Verbraucherpreise 10/26

12:00 ITA: Index Verbrauchervertrauen 10/26

12:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/26

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/26

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/26 (vorab)

13:30 USA: PCE-Kernrate Preisindex Q3/26 (vorab)

14:45 EUR: EZB Zinsentscheid



SONSTIGE TERMINE

CAN: Gipfeltreffen EU - Kanada



CHN: Ende des Fünften Plenums der Kommunistischen Partei China, Peking

LUX: Treffen der Energieminister der EU, Luxemburg



FREITAG, DEN 30. OKTOBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hella, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Scor, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Credit Agricole, Q3-Zahlen

07:00 GRC: Alpha Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q2-Zahlen (9.30 Pk, 15.00 Analystenkonferenz) 08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Natwest, Q3-Zahlen

09:00 ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

09:00 DEU: Audi, Q3-Zahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

11:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

12:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

12:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

00:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/26

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/26

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/26

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/26 (vorläufig)

07:30 FRA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

07:30 FRA: Konsumausgaben 9/26

08:00 NOR: Arbeitslosenquote 10/26

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/26

09:00 CHE: KOF Frühindikator 10/26

09:00 AUT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:00 SPA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:30 NLD: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

09:30 POL: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/26

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/26 10:00 ITA: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/26

11:00 EUR: BIP Q3/26 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/26

12:00 PRT: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

13:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/26

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/26 (vorab)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/26



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2026», Erfurt

USA: Das G20-Außenministertreffen findet unter dem Vorsitz von US-Außenminister Marco Rubio statt, Atlanta



SAMSTAG, DEN 31. OKTOBERTERMINE KONJUNKTUR02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26

MONTAG, DEN 2. NOVEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

07:30 FRA: Forvia, Q3-Umsatz

14:00 USA: Fox Corp, Q1-Zahlen

22:00 CHE: Transocean, Q3-Zahlen

22:00 USA: Palantir, Q3-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Marriott International, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: RatingDog PMI 10/26

07:00 RUS: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 9/26

09:15 SPA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 12:00 PRT: Industrieproduktion 9/26

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/26

16:00 USA: Bauinvestitionen 9/26



SONSTIGE TERMINE

13:00 DEU: Deutscher Verbrauchertag des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, Berlin

DEU: Digitalgipfel der Bundesregierung, Berlin



DEU: Zweite Runde Tarifverhandlungen private Banken, Frankfurt/M.

16:00 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington



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