In meinem letzten Artikel habe ich darüber berichtet, dass ich mein Depot zuletzt ordentlich aufgeräumt habe. Unter anderem habe ich mich von Intuit, Nemetschek und McDonald's getrennt. Und das frei gewordene Kapital ging größtenteils in meine bestehenden Favoriten wie Amphenol und Strategy. Dieser Artikel ist von Nikos Deiters, der ein duales Studium in Rosenheim absolviert. Dabei hatte ich bereits angekündigt, dass neben den vielen Nachkäufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer