DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 20. Oktober

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Operation Report 1Q *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 3Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz September *** 08:00 DE/Erzeugerpreise September PROGNOSE: +1,8% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+4,6% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten September Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,9% zuvor: 4,9% 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe August *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone August *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Oktober PROGNOSE: 29,9 zuvor: 34,7 Konjunkturlage PROGNOSE: -45,0 zuvor: -47,1 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion Grüner Bundesanleihen *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 3Q *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 3Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen September Baubeginne PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -2,6% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -2,7% gg Vm 17:45 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Umsatz 9 Monate 17:50 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 3Q *** 18:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 3Q *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 3Q *** 19:30 GB/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Rede bei Omfif-Veranstaltung *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 3Q *** 22:00 US/Space Exploration Technologies Corp (SpaceX), Ergebnis 3Q *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mgo/apo/kla/rio

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 00:06 ET (04:06 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.