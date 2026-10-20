SHENZHEN, China, Oct. 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BYD Energy Storage hat ein umfassendes, mehrstufiges Kundendienstnetzwerk aufgebaut, das von den Betriebs- und Wartungsstandorten über Projektzentren und regionale Zentren bis zur globalen Zentrale reicht.

BYD Energy Storage betreibt weltweit neun Betriebs- und Wartungszentren mit einer Fläche von jeweils 2.500 Quadratmetern. Das Kundendienstnetzwerk erstreckt sich über China, Chile, Südafrika, Großbritannien, die USA, Australien, Japan, Polen und den Nahen Osten. Für 2027 sind neue Servicezentren in Südafrika und Bulgarien geplant, um die globale Präsenz des Unternehmens weiter auszubauen. Zu den Kernaufgaben der Zentren gehören die Lagerung und Verwaltung von Ersatzteilen, die Reparatur und Wartung von Batterien, die regionale Ersatzteilversorgung, das Batterierecycling sowie die Schulung lokal rekrutierter Ingenieure.

Die regionalen Zentren von BYD Energy Storage erfüllen die jeweiligen lokalen gesetzlichen Anforderungen, bieten strukturierte Mitarbeiterschulungen an und gewährleisten schnelle Unterstützung vor Ort. Das professionelle Serviceteam umfasst mehr als 200 Außendiensttechniker und über 100 F&E-Spezialisten. Dabei hält sich das Unternehmen an standardisierte Service-Level-Agreements (SLAs): Die Reaktion erfolgt innerhalb von 24 Stunden, die Ankunft am Einsatzort innerhalb von 48 Stunden und die Fehlerbehebung innerhalb von sieben Tagen.

Das globale Servicenetzwerk des Unternehmens deckt inzwischen weite Teile der Welt ab. Ein Netzwerk aus mehreren Versorgungsstandorten ermöglicht eine schnelle Ersatzteilversorgung weltweit. Darüber hinaus nutzen die Betriebs- und Wartungsteams lokale Produktionslinien und bündeln regionale Ressourcen, um Reparaturdienstleistungen für Batterien vor Ort anzubieten. So profitieren Kunden weltweit von einem schnellen, unkomplizierten und auf die lokalen Anforderungen abgestimmten Kundendienst.

"Unsere globale Servicepräsenz ist auf das schnelle Wachstum unserer BESS-Installationen ausgerichtet. Ein zuverlässiger Kundendienst ist die Grundlage für den langfristig stabilen Betrieb von Energiespeichersystemen", so He Dehong, Head of Global After-sales Service bei BYD Energy Storage.

Mit der Vision, die globale Energiespeicherbranche durch digitale und intelligente Dienstleistungen zu stärken, leistet das ausgereifte globale Betriebs- und Wartungssystem von BYD Energy Storage einen wichtigen Beitrag zum Ausbau der Batteriespeicheranlagen des Unternehmens. BYD Energy Storage war 2025 mit einem Auslieferungsvolumen von mehr als 60 GWh weltweit führend bei BESS-Auslieferungen. Insgesamt hat das Unternehmen bereits mehr als 650 Energiespeicherprojekte realisiert. Standardisierte und zugleich lokal angepasste Kundendienstleistungen tragen dazu bei, den zuverlässigen Betrieb dieser Anlagen sicherzustellen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f150774f-bf11-471f-bf44-db38b73cb624

Pressekontakt bei BYD Energy Storage: Xie Yuwen; xie.yuwen1@byd.com