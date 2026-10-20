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ABB stärkt Position in Elektrifizierungsmärkten in Asien-Pazifik mit Mitsubishi-Electric-Joint-Venture



20.10.2026 / 06:45 CET/CEST





ZÜRICH, SCHWEIZ, 20. OKTOBER 2026 Joint Venture wird Position von ABB im Elektrifizierungsgeschäft in Japan deutlich stärken und Zugang zu wichtigen Wachstumsmärkten im asiatisch-pazifischen Raum verbessern Investition von ~495 Millionen US-Dollar wird weltweite Führungsposition in Niederspannungs-Energieverteilung und -schutztechnik weiter stärken ABB wird Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an Joint Venture mit dem ausgegliederten Produktgeschäft von Mitsubishi Electric für Niederspannungs-Energieverteilung halten ABB hat heute die Gründung eines Joint Ventures mit Mitsubishi Electric bekannt gegeben, in das dessen ausgegliedertes Produktgeschäft für Niederspannungs-Energieverteilung eingebracht wird. Das Joint Venture wird sich auf Niederspannungslösungen für Märkte in Asien konzentrieren. Für 79 Milliarden Yen (~495 Millionen US-Dollar) wird ABB eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem neu formierten Unternehmen erwerben und zudem die damit verbundenen Vertriebsaktivitäten von Mitsubishi Electric für Niederspannungs-Energieverteilungsprodukte ausserhalb Japans komplett übernehmen. Die Transaktion wird voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und weiterer üblicher Vollzugsbedingungen. Darüber hinaus hat ABB mittelfristig eine Option auf eine vollständige Übernahme der verbleibenden Anteile. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Technologie und das globale Vertriebsnetz von ABB mit der etablierten Marktpräsenz von Mitsubishi Electric zusammengebracht. Damit kann ABB die bisher begrenzte Präsenz ihres Elektrifizierungsgeschäfts in Japan deutlich ausbauen und eine führende Position in einem der weltweit grössten Elektrifizierungsmärkte anstreben. Gleichzeitig eröffnen sich zusätzliche Wachstumschancen im asiatisch-pazifischen Raum. Giampiero Frisio, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Elektrifizierung, sagte: «Japan ist einer der weltweit wichtigsten Elektrifizierungsmärkte. Mitsubishi Electric bedient dort seine Kunden im Bereich Niederspannungs-Energieverteilung seit vielen Jahrzehnten und hat umfassendes Know-how aufgebaut. Unser Joint Venture verbindet diese starke lokale Basis mit den führenden Technologien und der globalen Reichweite von ABB. Dadurch wird unsere Position in Japan und im gesamten asiatisch-pazifischen Raum erheblich gestärkt. Für Kunden und Mitarbeitende bedeutet dies Kontinuität, grössere Chancen und Zugang zu einem breiteren Portfolio an Niederspannungslösungen. Mit der Partnerschaft vereint ABB das Beste beider Unternehmen in einem langfristigen Bekenntnis zum Wachstum in der Region.» Takayuki Tsuzuki, Senior Executive Officer und Group President, Factory Automation Systems, der Mitsubishi Electric Corporation, sagte: «Mitsubishi Electric hat die technologischen Fähigkeiten und Qualitätsstandards ihres Energieverteilungsgeschäfts in den vergangenen 100 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Heute ist Mitsubishi Electric in Japan in zahlreichen Produktbereichen gut positioniert und trägt zu einer stabilen Versorgung mit Strom und Energie bei, die für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Durch das Joint Venture mit ABB wird Mitsubishi Electric die globale Geschäftsbasis von ABB mit den Technologien, der Qualität, dem Kundenstamm und den Vertriebskanälen verbinden, die wir über viele Jahre hinweg aufgebaut haben. So wollen wir unseren Kunden einen noch grösseren Mehrwert bieten und unser Geschäft mit Energieverteilungsprodukten ausbauen und weiterentwickeln.» Das Energieverteilungsgeschäft von Mitsubishi Electric beschäftigt rund 2'800 Mitarbeitende und verfügt über Produktionsstätten in Fukuyama, Japan, und Hanoi, Vietnam. Das Portfolio umfasst Niederspannungs-Leistungsschalter, Schalter, Motorstarter, Schütze und Steuergeräte, Ausrüstung zur Energiemessung und -überwachung sowie unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme. Mit dem Joint Venture treibt ABB ihre bewährte Local-for-Local-Strategie weiter voran, die auf kundennahe Beschaffung und Produktion in Schlüsselmärkten setzt. Durch die Kombination von ABBs Produkten und globalem Vertriebsnetzwerk mit Mitsubishi Electrics Kundenbeziehungen und lokalen Produktionskapazitäten wird das Joint Venture ein breiteres Angebot für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum schaffen. Gleichzeitig erhält ABB die Möglichkeit, den Kunden von Mitsubishi Electric bewährte Technologien anzubieten. Im Geschäftsjahr 2025, das im März 2026 endete, erzielte das Niederspannungs-Energieverteilungsgeschäft von Mitsubishi Electric einen Nettoumsatz von rund 102 Milliarden Yen (~640 Millionen US-Dollar) bei einer niedrigen zweistelligen EBITDA-Marge. Die verbundenen Vertriebsaktivitäten ausserhalb Japans erwirtschaften rund 15 Prozent des Umsatzes. Die zusammengeführten Geschäfte haben einen Gesamtunternehmenswert von rund 890 Millionen US-Dollar. Auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 entspricht die Transaktion einem EV/Umsatz-Multiple von rund 1,4x und einem EV/EBITDA-Multiple von rund 11,1x. ABB erwartet, dass Synergien das Ergebnis des Joint Ventures verbessern und das implizite EV/EBITDA-Multiple dadurch auf einen mittleren bis hohen einstelligen Wert sinkt. ABB geht davon aus, dass sich das Joint Venture nach dem ersten Jahr positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken und innerhalb von fünf Jahren eine operative EBITA-Marge von mindestens 20 Prozent erreichen wird - vergleichbar mit anderen Aktivitäten des Geschäftsbereichs Elektrifizierung. Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 20. Oktober 2026, die Sie unter www.ABB.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert. www.abb.com Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) orientiert sich an ihrer Unternehmensphilosophie , stellt Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer Geschäftstätigkeit und misst dem Vertrauen ihrer Stakeholder - darunter Gesellschaft, Kunden, Aktionäre und Mitarbeitende - grosse Bedeutung bei. Bei ihrem Streben nach Profitabilität, Kapitaleffizienz und Wachstum arbeitet Mitsubishi Electric eng mit ihren Kunden zusammen, um wertschöpfende Lösungen zu entwickeln, die den komplexen Herausforderungen unserer Zeit begegnen und zugleich den nachhaltigen Unternehmenswert steigern. Mitsubishi Electric wurde 1921 gegründet und verfügt über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, qualitativ hochwertiger Produkte und Lösungen. Mit über 200 Konzerngesellschaften und rund 150'000 Mitarbeitenden weltweit ist das Unternehmen ein anerkannter globaler Marktführer in der Herstellung, Vermarktung und im Vertrieb elektrischer und elektronischer Geräte und Systeme für eine Vielzahl von Sektoren. Hierzu zählen öffentliche Versorgungssysteme, Energiesysteme, Verteidigungs- und Raumfahrtsysteme, Fabrikautomationssysteme, Fahrzeugausrüstung, Gebäudesysteme, Klimatisierungssysteme und Haushaltsprodukte, digitale Innovationen sowie Halbleiter und Bauelemente. Mitsubishi Electric erzielte im Geschäftsjahr, das am 31. März 2026 endete, einen konsolidierten Umsatz von 5'894,7 Milliarden Yen (36,8 Milliarden US-Dollar*). Weitere Informationen finden Sie unter www.MitsubishiElectric.com. *JPY 160 = USD 1, der ungefähre Wechselkurs am Tokioter Devisenmarkt zum 31. März 2026



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