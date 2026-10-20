ABB Ltd / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Ergebnis des 3. Quartals 2026



20.10.2026 / 06:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZÜRICH, SCHWEIZ, 20. OKTOBER 2026 Lebhaftes Marktumfeld, starke operative Performance Auftragseingang +40% auf 12 055 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +40%

+40% Umsatz +14% auf 9 701 Millionen US-Dollar, auf vergleichbarer Basis 1 +14%

+14% Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 846 Millionen US-Dollar, Marge bei 19,0%

Operatives EBITA 1 von 2 026 Millionen US-Dollar, Marge 1 bei 20,8%

von 2 026 Millionen US-Dollar, Marge bei 20,8% Unverwässerter Gewinn je Aktie 0,65 US-Dollar, -2% 2

Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 862 Millionen US-Dollar, +5% 1

Rendite auf das eingesetzte Kapital 29,9% DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN VERÄNDERUNG VERÄNDERUNG (In Mio. USD, falls nicht anders angegeben) Q3 2026 Q3 2025 USD Vergleichbare Basis1 9M 2026 9M 2025 USD Vergleichbare Basis1 Auftragseingang 12 055 8 606 40% 40% 35 395 26 449 34% 31% Umsatz 9 701 8 491 14% 14% 27 910 24 168 15% 12% Bruttogewinn 3 939 3 498 13% 11 172 9 982 12% in % des Umsatzes 40,6% 41,2% -0,6 pkt 40,0% 41,3% -1,3 pkt Ergebnis der Geschäftstätigkeit 1 846 1 602 15% 5 211 4 542 15% Operatives EBITA1 2 026 1 633 24% 24% 3 6 000 4 726 27% 23% 3 In % des operativen Umsatzes1 20,8% 19,2% +1,6 pkt 21,4% 19,6% +1,8 pkt Gewinn aus weitergeführten Aktivitäten, nach Steuern 1 258 1 207 4% 3 827 3 375 13% Auf ABB entfallender Konzerngewinn 1 181 1 208 -2% 3 736 3 461 8% Unverwässerter Gewinn je Aktie (USD) 0,65 0,66 -2%2 2,06 1,89 9%2 Cashflow aus Geschäftstätigkeit 1 862 1 777 5% 4 041 3 520 15% Cashflow aus Geschäftstätigkeit in fortgeführten Aktivitäten 1 888 1 683 12% 4 203 3 262 29% Free Cashflow1 1 576 1 552 2% 3 707 3 049 22% 1 Für eine Überleitung von alternativen Performancekennzahlen siehe den Abschnitt "Supplemental Reconciliations and Definitions" in der beigefügten "Q3 2026 Financial Information". 2 Das Wachstum des Gewinns je Aktie wird mit ungerundeten Zahlen berechnet. 3 Währungsbereinigt (nicht portfoliobereinigt).

«ABB hat einen Auftragsrekord erzielt und die operative Performance mit starkem Cashflow und hoher Kapitalrendite verbessert. Wir haben unsere Führungsposition in der Gleichstromtechnologie ausgebaut und unsere M&A-Aktivitäten heute mit einem neuen Joint Venture mit Mitsubishi Electric im Bereich Elektrifizierung weiter gestärkt.» Morten Wierod, CEO Zusammenfassung des CEO Unser Auftragseingang erreichte im dritten Quartal die Rekordmarke von 12 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorquartal legten die Aufträge leicht zu, entgegen dem üblichen saisonalen Verlauf. Im Vergleich zum Vorjahresquartal wuchs der Auftragseingang um 40 Prozent (40 Prozent auf vergleichbarer Basis), getrieben durch kräftige Zuwächse in zwei unserer drei Geschäftsbereiche und bei positiver Entwicklung in den meisten Kundensegmenten. Das Segment Rechenzentren stach mit einem dreistelligen Plus besonders hervor. Der starke Umsatz wurde vom Auftragseingang noch übertroffen, was zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1,24 führte. Insgesamt verlief die Entwicklung im Quartal nach Plan. Das hohe Umsatzwachstum von 14 Prozent (14 Prozent auf vergleichbarer Basis) führte zu einem Anstieg des operativen EBITA um 24 Prozent auf 2 Milliarden US-Dollar. Die Marge verbesserte sich um 160 Basispunkte auf 20,8 Prozent. Auch das Ergebnis der Geschäftstätigkeit stieg deutlich um 15 Prozent mit einer Marge von 19,0 Prozent. Der Gewinn je Aktie blieb praktisch unverändert, was auf den erhöhten Nettofinanzaufwand zurückzuführen ist. Dieser resultierte insbesondere aus der nicht zahlungswirksamen Neubewertung der transaktionsabhängigen Währungsabsicherung im Zusammenhang mit der angekündigten Übernahme von Rotork. Wir haben erneut eine hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital erzielt, die auf 29,9 Prozent stieg. Auch im dritten Quartal erzielten wir einen soliden Cashflow. Robuste Erträge und ein diszipliniertes Management des handelsbezogenen Nettoumlaufvermögens trugen zu einem Free Cashflow von 1,6 Milliarden US-Dollar bei. Damit wurden die gestiegenen Investitionsausgaben mehr als kompensiert. Es resultierte eine weiterhin solide Free Cashflow-Marge von rund 14 Prozent auf rollierender 12-Monats-Basis. Mit bisher 3,7 Milliarden US-Dollar sind wir auf gutem Weg, den Vorjahreswert von 4,6 Milliarden US-Dollar zu übertreffen. Das derzeit starke Marktumfeld erfordert einen konsequenten Fokus und Disziplin. Wir bauen unsere Kapazitäten schrittweise aus, um unsere starke Lieferleistung aufrechtzuerhalten. Unsere Investitionen haben wir bereits auf rund 1 Milliarde US-Dollar erhöht; mittelfristig rechnen wir nicht mit einem weiteren Anstieg. Bei unseren Investitionen gehen wir gezielt vor: Wir erweitern die Kapazitäten schrittweise, steigern die Produktivität durch Automatisierung und setzen bei der Montage selektiv auf externe Dienstleister. Damit können wir die kurzfristige Nachfrage decken und gleichzeitig langfristig resilient bleiben. Ein wichtiger Meilenstein war die Einführung des Infinitus-Gleichstromportfolios, mit dem Rechenzentren ihre Leistungsdichte erhöhen und ihre Energieeffizienz verbessern können. Unser Portfolio umfasst fünf zentrale Bauteile, die zu einem Komplettsystem kombiniert werden können - massgeschneidert für spezifische Architekturen. Darin enthalten ist ein Festkörpertransformator, der in der zweiten Jahreshälfte 2027 auf den Markt kommen wird. Wir können unsere Kunden nun über das gesamte Spektrum von Gleichstromarchitekturen von der Stromquelle bis zum Serverschrank (Source-to-Rack) unterstützen. Das Portfolio wird die Einführung von Gleichstromarchitekturen in Rechenzentren und anderen energieintensiven Industrien beschleunigen. Unsere Partnerschaft mit Ferrari Hypersail unterstreicht unsere Kompetenz in der Gleichstromtechnologie und unser Engagement, diese weiterzuentwickeln und ihren Einsatz in verschiedenen Branchen voranzutreiben. Das Projekt, eine 100 Fuss lange, vollständig mit erneuerbarer Energie betriebene Foiling-Einrumpfyacht, ist als Testplattform für die nächste Generation von Mikrostromnetzarchitekturen konzipiert. Der Schwerpunkt auf Energiemanagement, elektrischen Schiffssystemen und Energiespeicherung deckt sich eng mit unserer Expertise in diesen Bereichen. Die Yacht ist als vollständig autarkes System konzipiert und integriert 800-V-Gleichstromtechnologie. Die zentrale technische Herausforderung dieser Partnerschaft liegt in der Echtzeit-Koordination von erneuerbarer Stromerzeugung, Energiespeicherung und Stromverteilung. Sie entspricht den zentralen Anforderungen künftiger industrieller Mikrostromnetze. Erfreulich war auch, dass unsere M&A-Aktivitäten Früchte tragen. Nach der Ankündigung der Rotork-Übernahme im Juli haben wir heute bekannt gegeben, dass wir eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an einem geplanten Joint Venture mit dem Niederspannungs-Stromverteilungsgeschäft von Mitsubishi Electric übernehmen - mit einer mittelfristigen Option einer vollständigen Übernahme durch ABB. Die Transaktion macht uns zum Marktführer im Niederspannungsbereich in Japan, einem der grössten Elektrifizierungsmärkte der Welt, und ermöglicht uns, von weitreichenden Stromversorgungstrends zu profitieren, darunter der lokale Ausbau von Rechenzentren. Ausserdem öffnet sie uns die Tür zur Region Südostasien. Das Geschäft von Mitsubishi Electric, das in das Joint Venture eingebracht werden soll, erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 102 Milliarden Yen (~640 Millionen US-Dollar), mit einer EBITDA-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich. Wir gehen davon aus, dass das Joint Venture seine operative EBITA-Marge binnen fünf Jahren auf mindestens 20 Prozent steigern wird. Ähnlich wie bei unserer erfolgreichen Übernahme von GEIS wird die Profitabilitätssteigerung durch den Ausbau des Vertriebs über kombinierte Kanäle, die Einführung von ABB-Produkten und -Technologien in der Kundenbasis von Mitsubishi Electric und durch Optimierung der Fertigung vorangetrieben werden. Für einen Gesamtpreis von rund 79 Milliarden Yen (~495 Millionen US-Dollar) übernehmen wir eine Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent an dem neu ausgegliederten Unternehmen und erwerben die mit dem Joint-Venture verbundenen Vertriebsfunktionen von Mitsubishi Electric ausserhalb Japans vollständig. Diese Vertriebsfunktionen ausserhalb von Japan machen rund 15 Prozent des Umsatzes aus. Der Unternehmenswert der gebündelten Geschäfte liegt bei insgesamt rund 890 Millionen US-Dollar. Auf Basis der Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 entspricht die Transaktion einem EV/Umsatz-Multiple von rund 1,4x und einem EV/EBITDA-Multiple von rund 11,1x. Unter Berücksichtigung der erwarteten Synergieeffekte reduziert sich das letztgenannte Multiple in den mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Wir erwarten langfristige Renditen, die deutlich über den Kapitalkosten liegen. Morten Wierod CEO Ausblick Für das vierte Quartal 2026 erwarten wir ein vergleichbares Umsatzwachstum weitgehend auf dem Niveau des dritten Quartals und einen leichten Rückgang der operativen EBITA-Marge gegenüber dem Vorquartal, der moderater als das historische Muster sein dürfte. Nicht darin enthalten ist der positive Effekt von rund 240 Millionen Schweizer Franken aus einem Verkauf von Grundstücken, der bereits im vierten Quartal abgeschlossen wurde. Im Gesamtjahr 2026 erwarten wir ein positives Book-to-Bill-Verhältnis und ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren «Teens»-Bereich gegenüber dem Vorjahr. Die operative EBITA-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 270 Basispunkte erhöhen. Die vollständige Version der Medienmitteilung inkl. aller Appendixe in englischer Sprache finden Sie auf www.abb.com/news Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung von ABB vom 20. Oktober 2026, die Sie unter www.abb.com abrufen können. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt die englische Originalversion. ABB ist ein führendes globales Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierung und Automation, das eine nachhaltigere und ressourceneffizientere Zukunft ermöglicht. Durch die Verbindung von technischer Expertise und Digitalisierung sorgt ABB dafür, dass Industrien hohe Leistungen erbringen und gleichzeitig effizienter, produktiver und nachhaltiger werden, um ihre Ziele zu übertreffen. Bei ABB nennen wir das «Engineered to Outrun». Das Unternehmen blickt auf eine über 140-jährige Geschichte zurück und beschäftigt rund 110 000 Mitarbeitende weltweit. Die Aktien von ABB sind an der SIX Swiss Exchange (ABBN) und an der Nasdaq Stockholm (ABB) kotiert.

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