The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2026
ISIN Name
IE0004354XXX AXAIM ET-JAP.SM.C.EQ.B YN INVESTMENT
IE0008365XXX AXA-USEQAL ADL INVESTMENT
IE0031069XXX AXA-USEQAL BEO INVESTMENT
XS2066560XXX INTESA SANPA 19/26 MTN
IE0031069XXX AXA-PAEXJEQI BEO INVESTMENT
XS2069040XXX ANIMA HOLD19/26 REGS
BE0002737XXX ATENOR 20/26
IE0004354XXX AXA IM ET-JAPAN EQU. B YN INVESTMENT
CH0336352XXX NIEDEROEST. 16-26
IE0004345XXX AXA-USEQAL BDL INVESTMENT
DE000DB7XXXX DT.BANK MTN 14/26
US949746SXXX WELLS FARGO 16/26
DE000MHB1XXX MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1771
IE00B02YQXXX AXA-USEQAL BHEO INVESTMENT
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA10I/25
DE000SLB0XXX LDSBK.SAAR IHS S.0SA
IE0031069XXX AXA IM ET-JAPAN EQU. B EO INVESTMENT
XS2769417XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2769418XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
IE0031069XXX AXAIM ET-JAP.SM.C.EQ.B EO INVESTMENT
XS2031277XXX CITIGROUP 19/26
US676167CXXX OEKB 23/26 MTN
DE000A41YEV7 DATAGROUP SE NA. O.N.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.10.2026
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IE0004354XXX AXAIM ET-JAP.SM.C.EQ.B YN INVESTMENT
IE0008365XXX AXA-USEQAL ADL INVESTMENT
IE0031069XXX AXA-USEQAL BEO INVESTMENT
XS2066560XXX INTESA SANPA 19/26 MTN
IE0031069XXX AXA-PAEXJEQI BEO INVESTMENT
XS2069040XXX ANIMA HOLD19/26 REGS
BE0002737XXX ATENOR 20/26
IE0004354XXX AXA IM ET-JAPAN EQU. B YN INVESTMENT
CH0336352XXX NIEDEROEST. 16-26
IE0004345XXX AXA-USEQAL BDL INVESTMENT
DE000DB7XXXX DT.BANK MTN 14/26
US949746SXXX WELLS FARGO 16/26
DE000MHB1XXX MUENCH.HYP.BK. MTN-PF1771
IE00B02YQXXX AXA-USEQAL BHEO INVESTMENT
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA10I/25
DE000SLB0XXX LDSBK.SAAR IHS S.0SA
IE0031069XXX AXA IM ET-JAPAN EQU. B EO INVESTMENT
XS2769417XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
XS2769418XXX GS F.C.INTL 24/26 MTN
IE0031069XXX AXAIM ET-JAP.SM.C.EQ.B EO INVESTMENT
XS2031277XXX CITIGROUP 19/26
US676167CXXX OEKB 23/26 MTN
DE000A41YEV7 DATAGROUP SE NA. O.N.
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