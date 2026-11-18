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DATAGROUP und EEW Energy from Waste bei ISG Paragon Awards für Innovation ausgezeichnet



18.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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DATAGROUP und EEW Energy from Waste bei ISG Paragon Awards für Innovation ausgezeichnet

Pliezhausen, 18. November 2026 - DATAGROUP und EEW Energy from Waste GmbH sind bei den internationalen ISG Paragon Awards EMEA 2026 in der Kategorie Innovation ausgezeichnet worden. Prämiert wurde ein gemeinsames Projekt zur Modernisierung der IT-Infrastruktur von EEW. Die Auszeichnung der Information Services Group (ISG) würdigt innovative Projekte und erfolgreiche Kooperationen zwischen Unternehmen und IT-Dienstleistern.



Im Rahmen des ausgezeichneten Projekts haben DATAGROUP und EEW die IT-Infrastruktur an 17 Standorten des Energieunternehmens modernisiert. Die besondere Herausforderung bestand darin, die bislang unterschiedlichen IT-Systeme zentral verwaltbar zu machen und gleichzeitig den zuverlässigen Betrieb an jedem einzelnen Standort sicherzustellen. Denn auch bei einer Unterbrechung der Internetverbindung müssen wichtige Anwendungen vor Ort weiterhin verfügbar sein.



Dafür implementierte DATAGROUP innerhalb von sechs Monaten eine hybride Cloud-Infrastruktur auf Basis von Microsoft Azure Local, Azure Arc und Azure Virtual Desktop. Der Ansatz verbindet die Vorteile einer zentralen Cloud-Verwaltung mit lokal betriebenen IT-Systemen, die unabhängig von der Internetverbindung funktionieren. Dadurch kann EEW seine IT standortübergreifend einheitlich administrieren, Sicherheitsstandards zentral umsetzen und neue digitale Arbeitsplätze schneller bereitstellen. Gleichzeitig bleibt die Verfügbarkeit wichtiger Anwendungen an den Anlagen gewährleistet.



IT-Architektur als Grundlage für die weitere Digitalisierung



"Bei einer über zahlreiche Standorte verteilten IT-Infrastruktur müssen zentrale Steuerbarkeit und lokale Ausfallsicherheit Hand in Hand gehen. Gemeinsam mit EEW haben wir eine Architektur umgesetzt, die genau diese Anforderungen verbindet. Dass dieses Projekt nun international ausgezeichnet wird, ist eine besondere Anerkennung für die enge Zusammenarbeit und die technische Leistung aller Beteiligten", sagt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP.



"Gemeinsam mit DATAGROUP haben wir eine Plattform geschaffen, die unsere dezentralen Standorte einheitlich verbindet und gleichzeitig ihre notwendige lokale Autonomie erhält. Damit können wir unsere IT zentral und sicher steuern und gewährleisten zugleich einen resilienten Betrieb unserer Anlagen, auch bei Verbindungsunterbrechungen", erklärt Michael Stappenbeck, Teamleiter TD Manage & Operate bei EEW Energy from Waste.



Auszeichnung im internationalen Wettbewerb



Für die ISG Paragon Awards EMEA 2026 gingen mehr als 100 Nominierungen ein. Die Auswahl erfolgte durch eine Jury in einem mehrstufigen Verfahren. Die Preisverleihung fand am 17. November 2026 im Fairmont Windsor Park in Großbritannien statt.



Über DATAGROUP

DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 4.000 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland und seit Juni 2026 auch in den Niederlanden konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. DATAGROUP wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"-Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess teil.

www.datagroup.de



Über EEW

Die EEW Energy from Waste GmbH (EEW) ist ein führendes Unternehmen der Kreislaufwirtschaft. An 17 Standorten in Europa verwerten wir jährlich mehr als 5 Millionen Tonnen Abfall und Klärschlamm - und machen daraus Energie und wertvolle Rohstoffe. Rund 700.000 Haushalte versorgen wir mit Strom. Damit leisten wir einen aktiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz. Mit mehr als 1.500 Mitarbeitenden setzen wir uns dafür ein, die Energie des Abfalls effizient zu nutzen, das Abfallvolumen zu reduzieren, CO 2 -Emissionen zu senken und Stoffkreisläufe zu schließen. Neben der thermischen Verwertung von Siedlungsabfällen betreibt EEW auch spezialisierte Anlagen zur Monoverbrennung von Klärschlamm - ein wichtiger Schritt zur Phosphorrückgewinnung. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst CO2-Abscheidung, Energieeffizienz und die Entwicklung zukunftsfähiger Technologien.

www.eew-energyfromwaste.com



KONTAKT Anke Banaschewski

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

presse@datagroup.de



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