EQS-News: DATAGROUP SE
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DATAGROUP und EEW Energy from Waste bei ISG Paragon Awards für Innovation ausgezeichnet
Pliezhausen, 18. November 2026 - DATAGROUP und EEW Energy from Waste GmbH sind bei den internationalen ISG Paragon Awards EMEA 2026 in der Kategorie Innovation ausgezeichnet worden. Prämiert wurde ein gemeinsames Projekt zur Modernisierung der IT-Infrastruktur von EEW. Die Auszeichnung der Information Services Group (ISG) würdigt innovative Projekte und erfolgreiche Kooperationen zwischen Unternehmen und IT-Dienstleistern.
KONTAKT
Anke Banaschewski
18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATAGROUP SE
|Wilhelm-Schickard-Str. 7
|72124 Pliezhausen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 711 4900 500
|Fax:
|+49 711 41079 220
|Internet:
|www.datagroup.de
|ISIN:
|DE000A41YEV7
|WKN:
|A41YEV
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX; London
|LEI Code:
|391200NEYPQM7LC12H89
|EQS News ID:
|2436582
|Ende der Mitteilung
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2436582 18.11.2026 CET/CEST