The following instruments on XETRA do have their first trading 19.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2026
Aktien
1 SE0028329540 Salix Group AB
2 CA8459291081 Space Exploration Technologies Corp. CDR
3 BG1100031068 Sopharma Properties REIT
4 US37364X1090 Geospace Technologies Corp.
5 AU000000M7T0 Mach7 Technologies Ltd.
6 CA68237J2092 One Bullion Ltd.
7 BMG8080M1001 ShaMaran Petroleum Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3410940XXX Fiserv Inc.
2 XS3418565XXX Iberdrola Finanzas S.A.
3 XS3413969XXX Anglian Water Services Financing PLC
4 XS3413306XXX BAWAG P.S.K.
5 IT0005715XXX Credit Agricole Italia S.p.A.
6 US44891CEXXX Hyundai Capital America
7 US44891CEXXX Hyundai Capital America
8 XS3417524XXX Statnett SF
9 XS3417309XXX Banco Santander S.A.
10 XS3385465XXX EEW Energy from Waste GmbH
11 XS3319132XXX Hyundai Capital America
12 XS3319132XXX Hyundai Capital America
13 XS3411892XXX Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. [SID BANKA]
14 US049560BXXX Atmos Energy Corp.
15 ES0000093XXX Comunidad Autónoma de Canarias
16 XS3406852XXX OTP Bank Nyrt.
17 FR0014019XXX Ayvens S.A.
18 XS3410941XXX Fiserv Inc.
19 US44891CEXXX Hyundai Capital America
20 XS3418566XXX Iberdrola Finanzas S.A.
21 IE000CEUZXXX Defiance Memory UCITS ETF
22 IE000NKC0XXX Invesco Global Government Bond UCITS ETF - Dist
23 IE000RBFCXXX Invesco Global Government Bond UCITS ETF - EUR PfHdg Dist
24 XS3384723XXX Invesco Physical Gold II ETC
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.06.2026
Aktien
1 SE0028329540 Salix Group AB
2 CA8459291081 Space Exploration Technologies Corp. CDR
3 BG1100031068 Sopharma Properties REIT
4 US37364X1090 Geospace Technologies Corp.
5 AU000000M7T0 Mach7 Technologies Ltd.
6 CA68237J2092 One Bullion Ltd.
7 BMG8080M1001 ShaMaran Petroleum Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3410940XXX Fiserv Inc.
2 XS3418565XXX Iberdrola Finanzas S.A.
3 XS3413969XXX Anglian Water Services Financing PLC
4 XS3413306XXX BAWAG P.S.K.
5 IT0005715XXX Credit Agricole Italia S.p.A.
6 US44891CEXXX Hyundai Capital America
7 US44891CEXXX Hyundai Capital America
8 XS3417524XXX Statnett SF
9 XS3417309XXX Banco Santander S.A.
10 XS3385465XXX EEW Energy from Waste GmbH
11 XS3319132XXX Hyundai Capital America
12 XS3319132XXX Hyundai Capital America
13 XS3411892XXX Slovenska Izvozna in Razvojna Banka d.d. [SID BANKA]
14 US049560BXXX Atmos Energy Corp.
15 ES0000093XXX Comunidad Autónoma de Canarias
16 XS3406852XXX OTP Bank Nyrt.
17 FR0014019XXX Ayvens S.A.
18 XS3410941XXX Fiserv Inc.
19 US44891CEXXX Hyundai Capital America
20 XS3418566XXX Iberdrola Finanzas S.A.
21 IE000CEUZXXX Defiance Memory UCITS ETF
22 IE000NKC0XXX Invesco Global Government Bond UCITS ETF - Dist
23 IE000RBFCXXX Invesco Global Government Bond UCITS ETF - EUR PfHdg Dist
24 XS3384723XXX Invesco Physical Gold II ETC
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