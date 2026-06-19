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Freitag, 19.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Reichster Silberdistrikt der Welt: 17-Mio.-CAD-Junior startet Bohrungen
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WKN: A2AG7W | ISIN: AU000000M7T0 | Ticker-Symbol: S8M
Frankfurt
19.06.26 | 08:07
0,181 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
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5-Tage-Chart
MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
DEFIANCE MEMORY
DEFIANCE MEMORY UCITS ETF Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DEFIANCE MEMORY UCITS ETF7,0850,00 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORPORATION6,350+0,79 %
MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED0,1810,00 %
ONE BULLION LIMITED0,1760,00 %
SALIX GROUP AB5,2100,00 %
SHAMARAN PETROLEUM LTD--
SOPHARMA PROPERTIES REIT3,7800,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.