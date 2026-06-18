The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.06.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2026
ISIN Name
CA8193201024 SHAMARAN PETROLEUM CORP.
NO0013752XXX TEMPTON PERS NTS 26/30
NZRAKE0001S8 RAKON LTD
SE0015382072 LIPIGON PHARMA. AB
US45783Q1004 INOTIV INC.
US66982D1046 NOVA MINERALS SPONS.ADR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.06.2026
ISIN Name
CA8193201024 SHAMARAN PETROLEUM CORP.
NO0013752XXX TEMPTON PERS NTS 26/30
NZRAKE0001S8 RAKON LTD
SE0015382072 LIPIGON PHARMA. AB
US45783Q1004 INOTIV INC.
US66982D1046 NOVA MINERALS SPONS.ADR
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