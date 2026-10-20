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Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026



20.10.2026 / 07:15 CET/CEST

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Blue Cap AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2026 Halbjahresumsatz mit EUR 62,9 Mio. wie erwartet unter Vorjahresniveau (VJ: EUR 64,4 Mio.)

Jahresprognose bei einem Konzernumsatz von EUR 170 - 190 Mio. und einer Adjusted EBITDA-Marge von 7,5 - 8,5 % bestätigt München, 20. Oktober 2026 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") erzielt nach vorläufigen Berechnungen ein erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartungen. Der Vorstand bestätigt entsprechend die Gesamtjahresprognose vom 07. Mai 2026. Die Blue Cap erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz von EUR 62,9 Mio. (VJ(1): EUR 64,4 Mio.). Das operative Ergebnis (Adjusted EBITDA(2)) betrug im ersten Halbjahr EUR 2,2 Mio. (VJ: EUR 2,8 Mio.), die Adjusted EBITDA-Marge lag damit bei 3,5 % (VJ: 4,2 %). Ohne Berücksichtigung eines negativen Effekts von ca. EUR 1 Mio. im Konzern aufgrund einer Nachbuchung auf Ebene eines Tochterunternehmens im Vorjahr, wäre das operative Ergebnis entsprechend höher und läge über dem Vorjahreswert. Aufgrund der andauernden Konsolidierung der Janoschka beziehen sich die Zahlen auf die fortgeführten Geschäftsbereiche, d.h. das Portfolio zum 31.12.2025. Aus Transparenzgründen weist die Blue Cap die Zahlen ab Closing (Juni 2026) für die Janoschka informatorisch auf HGB-Basis aus. Der Umsatz liegt für das Unternehmen, das dem Segment Industrials zugerechnet werden wird, bei EUR 7,9 Mio., während das Adj. EBITDA bei EUR 0,5 Mio. liegt. Dies entspricht einer Adj. EBITDA Marge von 6,6 %. Konzernkennzahlen im Überblick (ohne Janoschka) Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Janoschka (informatorisch) Umsatz 64,4 62,9 7,9 Adjusted EBITDA 2,8 2,2 0,5 Adjusted EBITDA-Marge in % 4,2 3,5 6,6

Die Blue Cap verfügt über eine unverändert solide Bilanz- und Finanzierungsstruktur. Der Nettoverschuldungsgrad (inkl. Leasingverbindlichkeiten) liegt weiterhin unter 0 und damit weiterhin klar unterhalb des Ziels von unter 3,5 Jahren. Sehr unterschiedliche Entwicklung im Portfolio Zum 30. Juni 2026 befinden sich im Portfolio der Blue Cap fünf Mehrheitsbeteiligungen, die den Segmenten Industrials und Business Services zugeordnet werden, sowie eine Minderheitsbeteiligung. Das Portfolio der Blue Cap erlebt in einem weiterhin volatilen Marktumfeld eine sehr unterschiedliche Entwicklung der einzelnen Beteiligungen. Das Segment Industrials zeigt ein gemischtes Bild. Bei H+E lagen die Teileumsätze über den Erwartungen, die deutlich gestiegenen Preise für Kunststoffgranulate überkompensierten jedoch den positiven Umsatzeffekt. Planatol blieb unter den Erwartungen, Janoschka entwickelte sich im Rahmen der Erwartungen und bestätigte die im Investment Case definierten Ertragshebel. Im Segment Business Services ist in den jeweiligen Märkten weiterhin Zurückhaltung zu spüren. HY-LINE lag im ersten Halbjahr leicht unter den Erwartungen, der Auftragseingang stützt jedoch den Ausblick. Transline verzeichnete einen weiteren Umsatzrückgang bei stabilen Margen, Prozessautomatisierung und die Schließung der französischen Tochtergesellschaft verbessern die Kostenstruktur. Bei der Minderheitsbeteiligung Inheco lagen Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich über den Erwartungen. Das Marktumfeld hat sich gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert. Für den weiteren Verlauf 2026 stehen die operative Weiterentwicklung und das Management der Lieferketten im Fokus. Henning Eschweiler, Vorstand der Blue Cap: "Das erste Halbjahr war für unser Portfolio marktseitig herausfordernd. Wir haben uns auf Projekte zur kontinuierlichen Ertragssteigerung konzentriert und werden davon in H2 profitieren. Der aktuelle Geschäftsverlauf bestätigt unsere Erwartung." Segmentkennzahlen vor Konsolidierung im Überblick (ohne Janoschka) Mio. EUR H1 2025 H1 2026 Veränderung in % bzw. Basispunkten (BP) Industrials Umsatz 35,5 38,1 +7 % Adjusted EBITDA 3,4 1,8 -48 % Adjusted EBITDA-Marge in % 9,1 4,5 < -100 BP Business Services Umsatz 28,9 24,8 -14 % Adjusted EBITDA 1,4 1,1 -24 % Adjusted EBITDA-Marge in % 4,9 4,4 < -100 BP

Hinweis: Rundungsdifferenzen sind möglich, Zahlen beziehen sich auf die fortgeführten Geschäftsbereiche Highlight des ersten Halbjahres: Rekord-Dividende gezahlt Die ordentliche Hauptversammlung der Blue Cap fand am 23. Juni 2026 statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit sehr hoher Zustimmung beschlossen. Dr. Christian Diekmann, Vorstand der Blue Cap: "Auf der diesjährigen Hauptversammlung konnten wir unseren Aktionärinnen und Aktionären erneut eine Rekord-Dividende in Höhe von 1,60 EUR gewähren und sie an der Wertrealisierung durch den con-pearl Verkauf teilhaben lassen. Wir freuen uns über die hohen Zustimmungswerte und das dadurch zum Ausdruck gebrachte Vertrauen unserer Aktionärinnen und Aktionäre." Ausblick: Prognose 2026 bestätigt Die vorläufigen Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr liegen innerhalb der Erwartungen des Vorstands. Er bestätigt insofern die bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr, einen Konzernumsatz zwischen EUR 170 - 190 Mio., eine Adjusted EBITDA-Marge zwischen 7,5 - 8,5 % und einen Nettoverschuldungsgrad unter 3,5 Jahren erreichen zu können. Wichtiger Hinweis Anlässlich der veröffentlichten Zahlen findet heute um 14:00 Uhr eine Telefonkonferenz mit dem Vorstand der Blue Cap AG statt. Sie können sich unter diesem Link anmelden. Die Präsentation ist im Nachgang zur Telefonkonferenz auf unserer Webseite unter https://www.blue-cap.de/investor-relations/praesentationen/ zu finden. Die in dieser Pressemitteilung bekanntgegebenen Kennzahlen sind vorläufig. Weitere Details zum Unternehmen finden Sie auf der Internetseite: www.blue-cap.de/investor-relations/ . Der komplette Halbjahresbericht 2026 wird Ende Oktober 2026 veröffentlicht. (1) fortgeführte Geschäftsbereiche (ohne die im August 2025 veräußerte con-pearl) (2) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte Über die Blue Cap AG Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20 und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist mehrheitliche Anteile an sechs Unternehmen aus den Branchen Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Pre-Press-Lösungen, Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund 2.000 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de Kontakt: Blue Cap AG

Annika Küppers

Corporate Affairs

Tel. +49 89 288909-24

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