Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 20
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|19/10/2026
|BPDU
|IE00060Z4XXX
|144000000.00
|1848016194.61
|12.8334
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|19/10/2026
|BPDG
|IE00060Z4XXX
|144000000.00
|1848016194.61
|9.6365
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|19/10/2026
|BPGU
|IE000ASNLXXX
|196800000.00
|2555834296.33
|12.987
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|19/10/2026
|BPGG
|IE000ASNLXXX
|196800000.00
|2555834296.33
|9.7518
|GBP
© 2026 PR Newswire