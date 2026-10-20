Genf / Zürich - Die Banque Heritage freut sich, die Ernennung von Agnès Krafft zur Head of Investment Solutions bekannt zu geben. Mit ihrem Eintritt unterstützt sie das Wachstum und die Weiterentwicklung der Bank und stärkt deren Anlageexpertise. Damit wird eine noch gezieltere und persönlichere Beratung ermöglicht. Agnès Krafft verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung. Sie war bei Edmond de Rothschild Asset Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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