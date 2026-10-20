Zürich - Nach zwölf Jahren bei der PROCIMMO SA hat sich Terence Kast, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Operating Officer (COO), entschieden, das Unternehmen per Ende 2026 zu verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Terence Kast trat 2014 als Legal & Compliance Officer in die PROCIMMO SA ein, bevor er Mitglied der Geschäftsleitung wurde und anschliessend die Funktion des COO übernahm. In diesen Jahren leistete er einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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