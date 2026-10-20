Die Vonovia-Aktie gerät erneut wegen der Berliner Wohnungspolitik unter Druck. Linke, Grüne und SPD haben sich auf konkrete Pläne zur Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände verständigt. Bis zu 160.000 Wohnungen könnten betroffen sein, insgesamt stehen Entschädigungen von maximal 16 Milliarden € im Raum. Für Vonovia steht damit ein erheblicher Teil des Immobilienvermögens zur Diskussion. Gleichzeitig notiert die Aktie bei rund 16,60 € und damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de