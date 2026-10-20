Die Cameco-Aktie hat in den vergangenen Wochen ordentlich an Wert verloren und nähert sich inzwischen wieder einer Kurszone, in der sich bereits mehrfach Käufer gefunden haben. Dabei bleiben die langfristigen Aussichten für den Uranproduzenten durchaus vielversprechend, denn mit dem steigenden Strombedarf und dem Ausbau der Kernenergie wächst auch die Nachfrage nach Uran. Ist die jüngste Korrektur damit eine neue Chance für Anleger oder könnte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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