Die SanDisk-Aktie versucht nach dem jüngsten Abverkauf eine Gegenbewegung. Am Montag steigt der Kurs um +5,53% auf 1.371,12 US$, bleibt damit jedoch rund -42% unter dem Rekordhoch bei 2.358,59 US$. Gleichzeitig testet der Speicherchip-Titel eine entscheidende Unterstützungszone. Reicht diese Reaktion bereits für einen nachhaltigen Turnaround? Chartanalyse zur SanDisk-Aktie Der Kurs der SanDisk-Aktie ist zuletzt aus der Widerstandszone zwischen etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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