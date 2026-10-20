Die SK-hynix-Aktie erlebt nach ihrer außergewöhnlichen Rallye einen heftigen Einbruch. Vom Rekordhoch bei 2.986.000 KRW ist der Kurs inzwischen um rund -60% zurückgefallen. Allein zum Wochenauftakt verliert der Halbleitertitel über -3,00% und steht derzeit bei 1.230.000 KRW. Damit rücken nun wichtige Unterstützungen und das langfristige Elliott-Wellen-Szenario in den Mittelpunkt. Chartanalyse zur SK-hynix-Aktie Der Aufwärtstrend der SK-hynix-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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