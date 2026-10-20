NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Nach Vorab-Aussagen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für den Autobauer überarbeitet, schrieb Philippe Houchois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz im Autogeschäft sollte wegen eines Absatzrückgangs, dem Abbau von Lagerbeständen und einem schlechteren Produktmix um 7 Prozent gesunken sein. BMW habe eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe über den November hinaus bestätigt, wenn das aktuelle Rückkaufprogramm auslaufe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005190003
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005190003
© 2026 dpa-AFX-Analyser