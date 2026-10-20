WIESBADEN (ots) -Ob Spaghetti, Fusilli oder Penne - Nudeln landen in vielen Formen auf dem Teller. Italien ist dabei der mit Abstand größte Nudelproduzent in der Europäischen Union (EU). Im Jahr 2025 wurden gut 4,2 Millionen Tonnen der Teigwaren in Italien produziert, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat zum Weltnudeltag am 25. Oktober mitteilt. Das waren 69 % der gesamten verkauften Produktionsmenge in der EU in Höhe von rund 6,1 Millionen Tonnen. Auf Platz zwei folgte Spanien mit 379 000 Tonnen oder 6 %. Deutschland war mit gut 304 000 Tonnen oder 5 % drittgrößter Nudelproduzent in der EU.In Deutschland werden überdurchschnittlich viele Eier-Nudeln produziertIn Deutschland enthielt 2025 knapp die Hälfte (46 %) der produzierten Nudelmenge Ei. In vielen EU-Staaten lag dieser Anteil deutlich niedriger, so zum Beispiel in Italien (17 %) und Spanien (2 %). EU-weit enthielt 18 % der verkauften Produktionsmenge Ei, 82 % waren eifrei.Methodische Hinweise:Die Erhebung basiert auf der EU-weit harmonisierten Klassifikation PRODCOM. Dargestellt wird die verkaufte Produktionsmenge an Teigwaren. Dazu zählen die Nummern "10731130 Teigwaren, weder gekocht noch in anderer Weise zubereitet oder gefüllt, Eier enthaltend" und "10731150 Teigwaren, weder gekocht noch in anderer Weise zubereitet oder gefüllt, keine Eier enthaltend".Weitere Informationen:Die Daten zu diesen und rund 4 000 weiteren Erzeugnissen sind in der Eurostat Datenbank abrufbar.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Internationale StatistikTelefon: +49 611 75 9494www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6374281