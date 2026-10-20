Hamburg (ots) -Ayvens hat in Deutschland rund 7300 Elektro-Leasingrückläufer untersucht: Der durchschnittliche State of Health der Batterien liegt bei 95,5 Prozent. Mit dem Polestar 2 schafft es erstmals ein reines Elektroauto unter die drei Top-Gebrauchtwagen.Gebrauchte Elektroautos gewinnen an Attraktivität. Ein wichtiger Grund dafür: Die Batterien sind nach ihrem ersten Leasing-Leben häufig in deutlich besserem Zustand als vielfach angenommen. Das zeigt eine Auswertung von Ayvens.Seit 2025 hat Ayvens vor dem Verkauf an Privatpersonen und Gebrauchtwagenhändler knapp 7300 Elektro-Leasingrückläufer getestet. Das Ergebnis: Der durchschnittliche State of Health (SoH) liegt bei 95,5 Prozent, bei einer durchschnittlichen Laufleistung von rund 55.000 Kilometern."Die Sorge, dass die Batterie eines Elektroautos nach einigen Jahren deutlich an Leistungsfähigkeit verliert, bestätigt sich in unseren Auswertungen nicht, sondern wir sehen bei unseren Leasingrückläufern sehr gute Werte. Das ist ein starkes Argument für gebrauchte Elektroautos und zeigt, dass die Batterien auch nach dem ersten Leasing-Leben noch viel Potenzial haben", sagt Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland.Batteriecheck schafft Transparenz beim GebrauchtwagenkaufJedes gebrauchte und zum Verkauf stehende Elektroauto von Ayvens verfügt über ein SoH-Zertifikat (State of Health) von AVILOO. Es gibt Auskunft über den Gesundheitszustand der Batterie und weist deren verbleibende Kapazität im Vergleich zum Neuzustand in Prozent aus.Gerade beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos ist dieser Wert von Bedeutung: Als eine der zentralen und wertbestimmenden Komponenten des Fahrzeugs spielt die Batterie eine wichtige Rolle für den Wiederverkaufswert. Das SoH-Zertifikat schafft Transparenz über ihren tatsächlichen Zustand und gibt Gebrauchtwagenkäufern damit zusätzliche Sicherheit.Auch weitere Entwicklungen machen gebrauchte Elektroautos attraktiver. Die öffentliche Ladeinfrastruktur wird weiter ausgebaut und die Wartungskosten fallen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor niedriger aus. Hinzu kommt die Prämie der THG-Quote, von der auch Halter gebrauchter reiner Elektrofahrzeuge profitieren können.Erstmals reines Elektroauto unter den ErstenDass Elektrofahrzeuge zunehmend auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt gefragt sind, zeigt die aktuelle Auswertung. Mit dem Polestar 2 landet 2026 bei Ayvens erstmals ein reines Elektroauto unter den drei meistverkauften gebrauchten Modellen. Mit einem Anteil von neun Prozent belegt er Platz drei. Ein weiteres reines Elektroauto schafft es mit dem Hyundai KONA EV auf Platz neun.An der Spitze stehen bei Ayvens zwei Ford-Modelle: Der Ford Kuga Plug-in-Hybrid erreicht mit 23 Prozent Platz eins, gefolgt vom Ford Focus mit 16 Prozent.Die Top 10 Gebrauchtwagen 20261. Ford Kuga Plug-in-Hybrid (23 %)2. Ford Focus (16 %)3. Polestar 2 (9 %)4. Kia Ceed (9 %)5. Kia XCeed Plug-in-Hybrid (8 %)6. Mercedes-Benz C-Klasse (7 %)7. Kia Sportage (7 %)8. Ford Transit Custom (7 %)9. Hyundai KONA EV (6 %)10. Volkswagen Passat (6 %)Ayvens vermarktet hochwertige und gepflegte Leasingrückläufer unterschiedlicher Marken. Im Gebrauchtwagenzentrum in Dorfmark steht eine kontinuierlich wechselnde Auswahl an Pkw und Transportern zur Verfügung, darunter ein wachsendes Angebot an Elektrofahrzeugen.Pressekontakt:Britta GiesenMarketing & Communications ManagerTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@ayvens.comALD AutoLeasing D GmbHNedderfeld 9522529 HamburgInternet: www.ayvens.deOriginal-Content von: Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/6374288