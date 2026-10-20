Per X-Post macht Apple auf die nächste Produktvorstellung aufmerksam. Das Motto "Pro and tell" verrät schon, dass es um neue Macs gehen dürfte. Aber Experten erwarten noch mehr. Was gibt es zu sehen? Nach dem iPhone Duo und dem Homeview-Display will Apple am 28. Oktober die nächsten Neuheiten präsentieren. Das kündigte Marketing-Chef Greg Joswiak erneut per X-Posting an. "Ich kann nicht erwarten, euch nächste Woche zu proen und zu erzählen", lautet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n