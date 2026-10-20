Leipzig (ots) -Wonach duftet eine Stadt? In Leipzig haben diese Frage mehr als 2.000 Menschen beantwortet. Denn im Frühjahr 2027 bekommt die sächsische Metropole ein eigenes Parfum. Entwickelt wird es vom Leipziger Duft- und Aromenhersteller Bell Flavors & Fragrances. Grundlage ist eine Umfrage, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand von Orten, Themen und Charakterzügen beschrieben haben, wie ihr Leipzig duften soll. Aus den Antworten kreierten Parfümeurinnen und Parfümeure zwei Düfte. Welcher davon zum offiziellen "Leipzig Duft" wird, entscheiden die Leipzigerinnen und Leipziger ab dem 24. Oktober bei einer öffentlichen Abstimmung per Duftprobe.58 Prozent der Befragten verbanden den Geruch Leipzigs mit dem Auwald und den Parks der Stadt, 38 Prozent mit der Innenstadt und ihren Kaffeehäusern. Bei der Duftrichtung lag "frisch und klar" mit 43 Prozent vorn. Häufig genannt wurde auch Bärlauch, der jedes Frühjahr weite Teile des Leipziger Auwalds bedeckt und seinen charakteristischen Geruch verbreitet. Viele beschrieben Leipzig als lebendig, weltoffen und ehrlich, als Stadt mit Ecken und Kanten, die nie stillsteht. "Der Duft muss komplex sein, um diese Facetten einzufangen", sagt Marc vom Ende, Master Perfumer bei Bell.Wie sich die beiden Duftkreationen, die nun ins finale Voting gehen, zusammensetzen, bleibt bewusst geheim. "Allein der Geruchssinn der Leipzigerinnen und Leipziger soll entscheiden, welcher der beiden Düfte Leipzig repräsentieren soll", sagt Lysann Schubert, die die Idee zum Projekt gemeinsam mit Maik Brußmann bei Bell entwickelt hat. "Unsere Arbeit steckt oft als unsichtbarer Teil in vielen Produkten, die Menschen tagtäglich verwenden. Mit dem,Leipzig Duft' wollen wir das Handwerk dahinter sichtbar machen - zusammen mit den Menschen, die hier leben", begründet Brußmann.Die Abstimmung beginnt am 24. Oktober 2026, dem Tag des Leipziger Opernballs. Promotion-Teams sind sowohl in der Oper als auch draußen auf dem Augustusplatz unterwegs, wo sich erstmals in diesem Jahr nicht nur Red-Carpet-Zuschauer, sondern hunderte Leipzigerinnen und Leipziger versammeln und mitfeiern. Nach dem Opernball können die zwei Düfte bis zum 6. November in der Leipziger Innenstadt gerochen und bewertet werden. Der Siegerduft soll im Frühjahr 2027 vorgestellt werden.Bell Flavors & Fragrances hat seinen Sitz in Leipzig-Miltitz. Die Wurzeln des Standortes reichen bis ins Jahr 1829 zurück. Leipzig zählt damit zu den historischen Ursprungsorten der Duft- und Aromenindustrie. Heute entwickeln dort 340 Beschäftigte Duft- und Aromastoffe, die weltweit in Produkten des täglichen Bedarfs eingesetzt werden.Leipzig Duft - Die Entstehung im ÜberblickOnline-Umfrage: 7. September bis 9. Oktober 2026 (abgeschlossen)Öffentliches Voting: 24. Oktober bis 6. November 2026, an Standorten in der Leipziger InnenstadtDuftpremiere: Frühjahr 2027Website und Blog: www.leipzig-duft.dePressekontakt:Agenda 17 GmbH. Katrin SturmDittrichring 17, 04109 LeipzigTel: +49 341 980 90 90presse@agenda17.dewww.agenda17.deOriginal-Content von: Bell Flavors & Fragrances GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183669/6374317