Dortmund (ots) -Mit dem neuen Krankenvollversicherungstarif SELECT erweitert die Continentale ab November ihre Produktpalette. Der Tarif verbindet starke Leistungen mit attraktiven Beitragsrückerstattungen und einer hohen Flexibilität. Versicherte können zwischen drei Tarifstufen wählen und ihren Versicherungsschutz durch zusätzliche Tarifbausteine individuell ergänzen. Eine weitere Neuerung: Bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und prophylaktische Zahnmaßnahmen belasten weder die Selbstbeteiligung noch die Beitragsrückerstattung.Anforderungen aus dem Markt aufgenommen"Bei der Entwicklung von SELECT haben wir sehr genau auf die Anforderungen und Wünsche des Marktes gehört", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken der Continentale Versicherung. "Uns war wichtig, einen Tarif zu entwickeln, der den Bedürfnissen der Kunden gerecht wird und gleichzeitig unsere Vermittler dabei unterstützt, passgenaue Lösungen anzubieten."Maximale Begrenzung der leistungsdynamischen Selbstbeteiligung wählbarEin wesentliches Merkmal von SELECT ist die maximale leistungsdynamische Selbstbeteiligung. Kunden können zwischen drei Tarifstufen (300, 600, 1.000 Euro pro Jahr) wählen. Für Kinder und Jugendliche gelten jeweils die hälftigen Beträge. Die Selbstbeteiligung liegt pro ambulanter und zahnärztlicher Leistung bei 30 Euro und für Hilfsmittel bei 60 Euro. Dadurch werden Leistungen bereits erstattet, bevor die maximale Begrenzung der Selbstbeteiligung erreicht ist. Bei verschiedenen Leistungen wird keine leistungsdynamische Selbstbeteiligung erhoben. Beispiele sind:- Stationäre Leistungen- Leistungen, die eigene betragliche oder prozentuale Begrenzungen haben, zum Beispiel Zahnersatz, Psychotherapie oder Sehhilfen- Generika-Arzneimittel- Bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und prophylaktische Zahnmaßnahmen- RehabilitationsleistungenKostenbewusstes VerhaltenWer leistungsfrei bleibt, kann von einer attraktiven Beitragsrückerstattung profitieren. Bereits ab Versicherungsbeginn sind bis zu 500 Euro garantiert. Hinzu kommt eine geplante erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung von bis zu 3 Monatsbeiträgen.Neu: Bestimmte Vorsorgeuntersuchungen, Schutzimpfungen und prophylaktische Zahnmaßnahmen wirken sich weder auf die Selbstbeteiligung noch auf die Beitragsrückerstattung aus. Dies sind in der Regel Vorsorgeleistungen, die auch die gesetzliche Krankenversicherung zahlt. Sie sind für den Kunden übersichtlich in einem fest definierten Leistungsverzeichnis zusammengefasst."Eigenverantwortung gehört zur DNA der Continentale. Mit SELECT bieten wir erstmals einen Tarif mit Beitragsrückerstattung, bei dem bestimmte Vorsorgeuntersuchungen möglich sind, ohne dass die Rückerstattung entfällt. Denn Kostenbewusstsein und Gesundheitsvorsorge gehören für uns seit jeher zusammen", so Dr. Marcus Kremer.Starke LeistungenDie Basis von SELECT bildet ein starker Versicherungsschutz. Kunden profitieren unter anderem von:- freie Arztwahl- 100 Prozent für ärztliche Leistungen und Zahnbehandlung- 80 Prozent für Zahnersatz und Kieferorthopädie (100 Prozent bei Unfällen)- Wahlweise Ein- oder Zwei-Bettzimmer und Chefarztbehandlung durch den optional abschließbaren Wahlleistungstarif SP (ansonsten Regelleistungen im Krankenhaus)- 100 Prozent für refraktive Chirurgie (bis max. 2000 Euro je Auge alle fünf Jahre)- 100 Prozent für Hilfsmittel- Leistungen für Rehabilitation und Kur sind ebenfalls integriert- Beitragsbefreiung bei Bezug von Elterngeld oder während der Elternzeit von bis zu sechs MonatenVersicherungsschutz für das ganze LebenOb Familiengründung, berufliche Veränderung oder neue persönliche Anforderungen: SELECT ist flexibel und kann an das Leben der Versicherten angepasst werden. Während der Elternzeit beziehungsweise beim Bezug von Elterngeld sieht der Tarif zum Beispiel eine Beitragsbefreiung von bis zu sechs Monatsbeiträgen vor. Ein Optionsrecht ermöglicht bis zum Alter von 50 Jahren zudem den Wechsel in eine niedrigere Tarifstufe.Weitere Informationen zum Krankenvollversicherungstarif SELECT der Continentale gibt es ab 1. November unter www.continentale.de/krankenversicherung. Freie Vermittler finden speziell für sie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de/select oder erhalten sie direkt im Gespräch mit den Continentale-Experten auf der DKM am Stand B05 in Halle 3.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Muttergesellschaft des Verbundes ist die Continentale Krankenversicherung a.G., die in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen begeht. Im Mittelpunkt stehen für die Unternehmen die Bedürfnisse der Versicherten, Vertriebspartner und Mitarbeitenden. Oberster Grundsatz ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/6374316