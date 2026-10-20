Köln (ots) -Die EUROPA bringt zur Wechselsaison einen neuen Baustein für ihre Kfz-Versicherung auf den Markt: den EUROPA Fahrerschutz. Er schließt eine Lücke, die oft übersehen wird. Die normale Kfz-Haftpflichtversicherung zahlt für Schäden, die anderen (Unfallgegnern oder Mitfahrern) zugefügt werden - der Fahrer selbst ist dort nicht mitversichert. Der Fahrerschutz springt hier ein, mit einer Versicherungssumme von 15 Millionen Euro. Weiterhin ausgezeichnet ist die EUROPA mit ihren Kfz-Tarifen bei der Absicherung von E-Autos. Zudem überzeugen die neuen Tarife durch zahlreiche Leistungsverbesserungen, etwa dem Wegfall von Leistungsgrenzen bei Kurzschluss- und Tierbiss-Folgeschäden.So funktioniert der EUROPA FahrerschutzDer Fahrerschutz greift bei Personenschäden des Fahrers, wenn dieser den Unfall ganz oder teilweise selbst verschuldet hat. Er leistet außerdem, wenn der Unfallgegner Fahrerflucht begeht, und bei Unfällen ohne Unfallgegner (z.B. Unfall durch Glatteis oder Zusammenstoß mit Tieren). Versichert ist jeder berechtigte Fahrer."Wer selbst einen Unfall verursacht, steht mit den eigenen Verletzungen oft ohne Absicherung da. Die gesetzliche oder private Krankenversicherung deckt zwar Heilbehandlungskosten, zahlt aber z.B. kein Schmerzensgeld und keinen Verdienstausfall. Mit dem Fahrerschutz schließen wir diese Lücke zu einem fairen Beitrag. Für Vermittler ist das ein starkes Argument im Jahresendgeschäft", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand der EUROPA Versicherung.Die EUROPA leistet dabei wie in der Kfz-Haftpflicht bis zu einer Versicherungssumme von 15 Millionen Euro. Dazu zählen insbesondere Verdienstausfall, Schmerzensgeld, Hinterbliebenengeld, Reha-Maßnahmen sowie Umbauten am Haus oder am Fahrzeug. Abschließen lässt sich der Fahrerschutz für Pkw, Campingfahrzeuge und Lkw bis 3,5 Tonnen im Werkverkehr.Ausgezeichnet bei E-AutosWie gut die EUROPA bei Elektroautos aufgestellt ist, zeigt der Deutsche Versicherungs-Award 2026: In der Kategorie Kfz-Versicherung Elektro gehört der Versicherer zu den drei besten Anbietern, ebenso in der Kategorie Kfz-Versicherung. Im Komfort-Tarif erhalten Halter von Elektro- und Hybridfahrzeugen zahlreiche Zusatzleistungen: In der Vollkasko ist der Akku gegen alle Gefahren versichert. Muss er nach einem Schaden in den ersten beiden Betriebsjahren ausgetauscht werden, gibt es keinen Abzug "neu für alt". Und bleibt ein E-Auto unverschuldet mit leerem Akku liegen, sorgt der optionale Schutzbrief dafür, dass es bis zur nächsten Ladesäule abgeschleppt wird. "Die Auszeichnung bestätigt, dass wir die besonderen Risiken von Elektroautos verlässlich absichern", so Dr. Thomas Niemöller.Weniger Leistungsgrenzen, längerer NeuwertschutzMit den neuen Kfz-Tarifen gelten für Pkw im Komfort-Tarif und für Motorräder weitere Verbesserungen. Dazu gehören unter anderem:- Für Kurzschluss-Folgeschäden an der Verkabelung oder Folgeschäden durch Tierbiss entfällt die bisherige Leistungsgrenze.- Die Neupreis- und Kaufwertentschädigung gilt jetzt 36 statt bisher 24 Monate ab Erstzulassung bzw. Erwerb.- Bei Motorradfahrern ist die Schutzkleidung bei Kollisionsschäden jetzt bis 2.000 Euro statt bisher 500 Euro versichert.- Für geleaste und kreditfinanzierte Motorräder lässt sich zudem eine GAP-Deckung abschließen.Mit wenigen Klicks zur eVB-NummerMit den Kfz-Tarifen der EUROPA profitieren Vermittler zudem weiterhin von schlanken Prozessen. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen den Vermittlern zudem persönliche Ansprechpartner der EUROPA jederzeit zur Verfügung.Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter makler.continentale.de/europa-kfz-versicherung.Über die EUROPA VersicherungenDie EUROPA Lebensversicherung AG und die EUROPA Versicherung AG gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und qualifizierter Beratung. In unabhängigen Tests werden die beiden Unternehmen dafür immer wieder ausgezeichnet.Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und umfassender Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,78 Prozent ist sie laut aktuellem map-Report der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland - und bleibt als einziger Anbieter unter der Marke von 1 Prozent.Die in Köln ansässigen EUROPA Versicherungen sind seit der Saison 2026/27 Partner des Eishockey-Teams Kölner Haie.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de. (https://www.europa.de)Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137981/6374315