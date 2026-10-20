Neuhintertux (ots) -Anfang Oktober hat am Hintertuxer Gletscher die Ski- und Snowboardsaison begonnen. Während im Zillertal der Herbst noch mit goldenen Lärchen, klarer Bergluft und Wandertagen punktet, warten auf bis zu 3.250 Metern bereits frisch präparierte Pisten.Wer jetzt nach Hintertux kommt, muss sich nicht zwischen Herbsturlaub und Winter-Saisonstart entscheiden. Beides geht, denn kaum irgendwo anders liegen die Jahreszeiten so dicht beieinander. Morgens auf die Ski, nachmittags noch eine Herbstwanderung, abends in den Wellnessbereich und danach ein mehrgängiges Menü.Der Hintertuxer Gletscher macht den ungewöhnlichen Mix möglich. Das Skigebiet reicht bis auf 3.250 Meter, denn Schnee gibt es ganzjährig am Gletscher. Mit dem Saisonstart im Oktober stehen Wintersportlern wieder die ersten Pisten und der Betterpark Hintertux zur Verfügung. Gleichzeitig ist im Tal die Herbstsaison noch in vollem Gang. Die Finkenberger Almbahnen fahren noch bis 26. Oktober, sodass sich Almwanderungen und erste Schwünge auf Schnee unkompliziert miteinander verbinden lassen.Zwei Jahreszeiten - ein UrlaubFür Gäste des 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux beginnt damit eine besondere Zeit, dennder Weg vom Herbst in den Winter ist hier besonders kurz. Das Hotel liegt unmittelbar an der Talstation des Hintertuxer Gletschers. Ski anschnallen und los - lange Transfers oder Skibusfahrten entfallen. Nach dem Skitag geht es dafür direkt zurück ins Hotel und in den 1.000 Quadratmeter großen Wellness- und Freizeitbereich mit Panorama-Hallenbad, Sky Pool, Saunen und Dampfbad.Auch kulinarisch setzt das Haus auf den Wechsel der Jahreszeiten. Die 3/4-Verwöhnpension umfasst ein regional ausgerichtetes Frühstück, tägliche Nachmittagsjause und ein 5-gängiges Wahlmenü am Abend. Produkte aus Tirol und die Zusammenarbeit mit heimischen Bauern gehören dabei zum Konzept des Hauses.Hinter dem Hotel stehen inzwischen zwei Generationen der Familie Tipotsch. Seit mehr als 50 Jahren verbindet die Gastgeberfamilie persönliche Betreuung mit kontinuierlicher Weiterentwicklung. Seit Sommer 2025 trägt das Haus offiziell die 4-Sterne-Superior-Auszeichnung.Eines kann man mit Sicherheit sagen: Der Oktober in Hintertux ist einzigartig. Während anderswo der Jahreszeitenwechsel langsam vonstattengeht, lässt er sich hier einfach überspringen. Und das Hotel Neuhintertux ist dafür der passende Ausgangspunkt - mit dem Gletscher vor der Tür, dem Herbst im Tal und viel Zeit dazwischen für Genuss, Wellness und echte Erholung. www.neu-hintertux.comSKI Shorty ab sofort bis 18.12.20264 Nächte zum Preis von 3 ab Euro 696,63 pro Person inklusive:- 3/4 Verwöhnpension- 3-Tages-Skipass für den Hintertuxer Gletscher- Gletscher & Spa Verwöhnperlen- Anreise NUR Sonntag oder MontagPressekontakt:Hotel Neuhintertux ****superiorFamilie TipotschA-6294 Hintertux Nr. 783Tel. +43 5287 8580Mail: hotel@neu-hintertux.comWeb: www.neu-hintertux.comPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.comOriginal-Content von: Neuhintertux Tipotsch GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165839/6374313