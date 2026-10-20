Auswahl unterstreicht die Rolle von Tanium bei der Weiterentwicklung der Sicherheit im Zeitalter der KI, während Unternehmen daran arbeiten, Schwachstellen schneller zu erkennen und zu beheben, als Angreifer sie ausnutzen können

Tanium, ein führendes Unternehmen im Bereich Autonomous IT, gab heute bekannt, dass es als Testpartner für Microsofts Codename MDASH, ein agentenbasiertes Multi-Model-Sicherheitssystem, ausgewählt wurde.

Tanium gehört zu einem ausgewählten Kreis von Kunden, die an der exklusiven privaten Vorschau eines Systems teilnehmen, das über ein Ensemble verschiedener Modelle hinweg mehr als 100 spezialisierte KI-Agenten einsetzt, um mögliche Code-Schwachstellen mit einem Multi-Agenten- und Multi-Modell-Ansatz zu identifizieren und zu validieren. Das System ergänzt klassische statische Analysen, indem es komplexe Logik-, Autorisierungs- und dateiübergreifende Probleme aufdeckt, die regelbasierte Werkzeuge übersehen können. Als Testpartner bringt Tanium sein Feedback und seine Expertise in KI und Autonomous IT in die Entwicklung der MDASH-Funktionen ein.

"Unsere Kunden nutzen Tanium als Fundament für den Aufbau ihrer IT- und Sicherheitsstrukturen. Daher ist die Sicherheit unserer Produkte von grundlegender Bedeutung", so Christian Hunt, Chief Engineering Officer bei Tanium. "Wir haben schnell erkannt, wie stark KI die Entwicklung und Absicherung von Software beschleunigt, und setzen Frontier-Modellen seitdem in unserem gesamten Softwareentwicklungszyklus ein. Dass wir Codename MDASH testen, ermöglicht es uns, diese Bemühungen gemeinsam mit den Unternehmen voranzutreiben, die das Machbare neu definieren. Dies ist ein Anspruch, der für uns seit jeher nicht verhandelbar ist: das Vertrauen zu rechtfertigen, das unsere Kunden jeden Tag in Tanium setzen."

Im Rahmen der Vorschau hat Tanium das System auf die eigene produktive Codebasis angewendet und das agentische Scanning von MDASH mit zusätzlicher KI-gestützter statischer und dynamischer Validierung sowie einer Überprüfung durch menschliche Experten kombiniert. Validierte Testergebnisse flossen anschließend direkt in den eigenen Secure Development Lifecycle (SDLC) ein. Dieser vielschichtige Ansatz spiegelt wider, wie KI nach Ansicht von Tanium im Bereich der Sicherheit eingesetzt werden sollte: Frontier-KI deckt Probleme in großem Maßstab auf, erfahrene Sicherheitsingenieure verifizieren und priorisieren sie anschließend. KI kann menschliche Expertise verfielfachen, aber nicht ersetzen. Dieser Ansatz ähnelt dem Prinzip "Erkennung, Entscheidung, Behebung", das Tanium für seine Kunden bietet, angewendet auf Taniums eigene Software.

"Der eigentliche Mehrwert liegt nicht im Scan selbst, sondern in der anschließenden menschliche Interpretation und Anwendung", so Loic Simon, Vice President of Security bei Tanium. "Wir haben MDASH auf den Code von Tanium angewendet und jeden relevanten Befund durch unseren eigenen Validierungs- und Behebungsprozess geführt. Durch die Kombination von agentischer KI mit dem Urteilsvermögen unserer Sicherheitsingenieure legen wir die Messlatte für die Software, auf die unsere Kunden angewiesen sind. Daher möchten wir Tools wie MDASH frühzeitig mitgestalten."

Die KI-gestützte Sicherheitslücken-Erkennung hat den Sprung vom reinen Forschungsthema zur produktionsreifen Verteidigungstechnologie im Enterprise-Maßstab geschafft. Während künstliche Intelligenz sowohl die Softwareentwicklung als auch die Raffinesse der Angriffe darauf beschleunigt, sind die Code-Schwachstellen zu einer zunehmend kritischen Angriffsfläche geworden. Unternehmen stehen heute unter enormem Druck, Sicherheitslücken schneller zu erkennen und zu beheben, als Angreifer sie ausnutzen können eine Herausforderung, für die die musterbasierte statische Codeanalyse ursprünglich nicht entwickelt wurde. Tanium wendet dasselbe Prinzip von Erkennung, Entscheidung und Behebung mit maschineller Geschwindigkeit auf die eigene Software an nicht nur in Umgebungen, die es für seine Kunden absichert.

Um mehr über die Tanium Autonome IT-Plattform auf Deutsch zu erfahren, besuchen Sie die Website.

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Da KI sowohl Innovationen als auch Risiken beschleunigt, stellt Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, jedem IT- und Sicherheitsmitarbeiter ob Mensch oder Agent die gesamte Bandbreite der Tanium Autonomous IT Platform zur Verfügung. Tanium bietet die Echtzeit-Intelligenz, die agentenbasierte Entscheidungsfindung und die autonome Ausführung, die Mitarbeiter benötigen, um in ihrer gesamten Endpunktumgebung mit maschineller Geschwindigkeit Bedrohungen zu erkennen, Entscheidungen zu treffen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.

Das Unternehmen wurde im ersten Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools 2026 als "Leader" ausgezeichnet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025-2026 Vendor Assessment und in The Forrester Wave: Endpoint Management Platforms, Q2 2026.

Um zu erfahren, wie Tanium "Autonomous IT for Unstoppable Business" ermöglicht, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261016795980/de/

Contacts:

Medienkontakt

Tanium PR

Press@tanium.com