Neue Integrationen und Partnerschaften ermöglichen sichere KI-Workflows mit den Tools, die Unternehmen bereits täglich nutzen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute ein erweitertes Partner-Ökosystem angekündigt, das Teams dabei unterstützen soll, KI mithilfe von Cloudflare OS, dem KI-Workspace von Cloudflare, produktiv in ihren Unternehmen einzusetzen. Cloudflare arbeitet dazu mit führenden Dienstleistern zusammen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Teams im Einsatz von KI-Tools für ihre tägliche Arbeit innerhalb von Cloudflare OS zu schulen. Darüber hinaus können diese Teams durch neue Integrationen mit einigen der beliebtesten Technologieanwendungen im Unternehmensumfeld darunter Asana, Box, Canva, ClickHouse, GitHub, Gong, Notion, ZoomInfo eine Verbindung zu zentralen Systemen mit nur einem Klick herstellen. So lassen sich ihre Tools in Cloudflare OS integrieren, wobei Administratoren diese Ressourcen innerhalb weniger Minuten sicher anbinden können.

In nahezu jeder Branche nutzen Mitarbeitende KI-Tools eigenmächtig, weil sie damit schneller arbeiten können. Doch diese Schnelligkeit führt zu echten Problemen. Etwa landen sensible Dateien in KI-Systemen, die niemand freigegeben hat. KI-generierter Code wird ohne Prüfung ausgeliefert. Und die Kosten steigen unbemerkt, weil sie niemand nachverfolgt. IT- und Sicherheitsverantwortliche stehen damit vor einem Dilemma: den KI-Zugriff einschränken und das Geschäft ausbremsen oder ihn ungehindert und ohne Leitplanken wachsen lassen und die Konsequenzen ausbaden. Cloudflare OS wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

Cloudflare OS begegnet diesen Herausforderungen mit einem umfassenden KI-Workspace. So können Teammitglieder mit nur einem Klick auf eine Umgebung zugreifen, in der sie einfach beschreiben, welche Automatisierung oder welches Tool sie schon immer gebraucht haben. Cloudflare OS entwickelt und implementiert die Lösung und verbindet sie sicher mit den benötigten zentralen Systemen, ohne ihr Zugriff auf mehr Daten zu gewähren als unbedingt erforderlich. Die Plattform basiert auf der Infrastruktur von Cloudflare und wird nicht auf den Laptops der Mitarbeitenden ausgeführt. Damit behalten Sicherheitsteams die Übersicht und Kontrolle, die ihnen bei anderen Systemen fehlt. Cloudflare OS beinhaltet zudem das AI Gateway von Cloudflare, mit dem sich für jede Aufgabe das passende KI-Modell finden lässt. So können Teams ihre ausufernden Token-Kosten im Griff behalten.

"KI-Tools sollten Unternehmen nicht dazu zwingen, sich zwischen Tempo und Sicherheit zu entscheiden", so Matthew Prince, Mitgründer und CEO von Cloudflare. "Wir haben Cloudflare OS zunächst für unsere eigenen Teams entwickelt und festgestellt, wie viel schneller und sicherer wir damit arbeiten können. Nun machen wir diese Erfahrung auch für Unternehmen zugänglich, die einige der am weitesten verbreiteten Plattformen der Welt nutzen. Das Ziel ist einfach: ein sicherer, unternehmensspezifischer KI-Workspace vom ersten Tag an, ohne dass jedes Rollout zu einem Millionenprojekt in der Entwicklung wird."

Unternehmen weltweit brauchen Unterstützung, da sie ihren Mitarbeitenden dabei helfen müssen, diesen Wandel zu vollziehen. Deshalb arbeitet Cloudflare bei der Bereitstellung von Cloudflare OS mit führenden Managed-Service-Anbietern und Deployment-Teams wie EPAM, HappyCog und Towards AI zusammen. Diese Partner unterstützen Teams jeder Größe dabei, ihre individuellen Arbeitsabläufe in Agenten abzubilden, die innerhalb von Cloudflare OS ausgeführt werden und mit den bereits eingesetzten Tools verbunden sind.

Die Stimmen der Partner

"Das Versprechen von KI für den Arbeitsplatz lautet, weniger Zeitverschwendung mit Updates und mehr Zeit für die Arbeit, auf die es ankommt", so Tony Lam, Head of Tech Partnerships bei Asana. "Cloudflare OS hilft jedem dabei, eine Idee teamübergreifend in die Tat umzusetzen. Mithilfe von Asana lassen sich Fortschritte verfolgen, Hindernisse aufdecken und Projekte auf Kurs halten. Klare Leitplanken geben Teams das nötige Vertrauen, um Agenten einzusetzen und gemeinsam schneller voranzukommen."

"KI wird dann besonders nützlich, wenn sie sicher auf die vertrauenswürdigen Inhalte zugreifen kann, die Unternehmen antreiben", sagte Manoj Asnani, Vice President, Product Management Security Compliance bei Box. "Dank der Integration von Box in Cloudflare OS sind Teams nun in der Lage, das Wissen aus ihren Inhalten in KI-gestützte Workflows einzubinden. Gemeinsam helfen wir Unternehmen, KI vielseitiger einzusetzen, um schneller Entscheidungen zu treffen und effizienter zusammenzuarbeiten. Zugleich bewahren wir die Sicherheitsstandards und Zugriffskontrollen zum Schutz ihrer Inhalte."

"Wir freuen uns, Canva als kreative Engine für KI-Assistenten und -Agenten in Cloudflare OS zu integrieren. Auf der sicheren Grundlage von Cloudflare können Agenten jetzt dabei helfen, Designs zu finden, zu erstellen und umzuwandeln, während Entwickler die neuesten Canva-Funktionen in neue Apps und Erlebnisse integrieren können", so Anwar Haneef, Head of Ecosystem bei Canva. "Gemeinsam verwandeln wir Ideen in professionelle, bearbeitbare Sales-Decks, Marketinginhalte oder beliebige andere visuelle Inhalte direkt in ihren Workflows."

"ClickHouse ist eine offene Plattform für KI-Workloads, die es beliebigen Agenten ermöglicht, Workflows mit Live-Daten auszuführen. Ein Beispiel dafür ist ein Agent, der über Nacht das Auftragsvolumen überwacht oder einen Anstieg der Kundenabwanderung augenblicklich meldet", sagte Ryadh Dahimene, Director of Product Management AI/ML bei ClickHouse. "Mit Cloudflare OS können Geschäftsanwender diese Workflows auf Basis von ClickHouse erstellen, wobei die Sicherheit von Anfang an integriert ist. Jeder Agent hat nur Zugriff auf die Daten, die er benötigt, und jede Aktion ist einsehbar. So können Unternehmen Automatisierungsprozesse rund um die Uhr mit ruhigem Gewissen ausführen."

"Die Revenue-AI-Plattform von Gong führt sämtliche Kundeninteraktionen, Deals und Account-Signale in einer zentralen Übersicht zusammen. Mit Cloudflare OS können Geschäftsanwender eigene Agenten entwickeln, die diese Erkenntnisse den Arbeitsweisen ihrer Teams entsprechend nutzen", sagte Eran Aloni, EVP of Ecosystem bei Gong. "Cloudflare OS ermöglicht es diesen Agenten, Gongs Revenue AI mit den übrigen Systemen des Unternehmens in einem sicheren Workspace zu verbinden. So bleiben wertvolle Erkenntnisse nicht länger in einzelnen Tools isoliert. Kundengespräche sind weiterhin gemäß den Richtlinien des Unternehmens geschützt, und Teams erhalten Automatisierungslösungen, die auf ihre Verkaufsweisen zugeschnitten sind."

"Sicherheit und Governance dürfen beim Einsatz autonomer Agenten und interner KI-Tools nicht länger nachgeschaltet werden. Cloudflare hat einen Standard für die sichere Ausführung im Unternehmensumfeld geschaffen, da Cloudflare OS auf dem Zero-Trust-Netzwerk und dem fähigkeitsbasierten Sicherheitsmodell von Cloudflare basiert. Wir sind stolz darauf, beim Launch von Cloudflare OS dabei zu sein und Unternehmen dabei zu helfen, Kontext zu kuratieren, Gatekeeper einzusetzen und KI-Anwendungen in Unternehmensqualität sicher bereitzustellen", so Matt Weinberg, Mitgründer und President bei Happy Cog

"Notion ist der Ort, an dem Teams ihr Wissen bündeln und gemeinsam arbeiten. Durch die Anbindung von Notion an Cloudflare OS können Teams diesen Wissenskontext noch besser nutzen und Agenten dabei unterstützen, Wissen in konkrete Aktionen in den Tools umzusetzen, die sie täglich verwenden", sagte David Rosenberg, Head of Ecosystem bei Notion.

"Cloudflare OS bietet Unternehmen eine sichere Grundlage für den produktiven Einsatz von KI-Agenten. Unsere Forward-Deployed-Teams setzen diese Grundlage vom ersten Tag an in Ergebnisse um, indem sie sie in die Prozesse integrieren und die wichtigsten Workflows so anpassen, dass Kunden messbare Verbesserungen sehen, statt lediglich ein weiteres Pilotprojekt", so Assel Kashkenbayeva, Chief Deployment Officer bei Towards AI. "Der eigentliche Multiplikator ist, dass jede Implementierung die nächste noch besser macht. Jeder neue Kunde kommt schneller und mit größerer Sicherheit voran, weil er auf Workflows aufbaut, die sich bereits in der Praxis bewährt haben. Da wir ursprünglich angetreten sind, um die KI-Kompetenzlücke zu schließen, wächst die Wirkung unserer Arbeit auch danach weiter."

Die folgenden Ressourcen bieten weitere Informationen:

Cloudflare OS

Cloudflare OS: eine offene Plattform für Agenten, Apps und Arbeit

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und Einblicke unter radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Section 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Section 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Begriffe wie "können", "werden", "sollten", "erwarten", "prüfen", "planen", "davon ausgehen", "könnten", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostizieren", "in Erwägung ziehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell" oder "fortsetzen" bzw. deren Verneinung oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen enthalten jedoch diese kennzeichnenden Begriffe. Die in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit von Cloudflare OS sowie anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, der Vorteile für Kunden von Cloudflare aus der Nutzung von Cloudflare OS und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, der Partnerschaften von Cloudflare im Zusammenhang mit Cloudflare OS und den potenziellen daraus resultierenden Vorteilen für Kunden von Cloudflare, der potenziellen Chance für Cloudflare, durch die Cloudflare OS-Partnerschaften neue Kunden zu gewinnen und den Vertrieb an Bestandskunden auszubauen, der technologischen Entwicklung, der zukünftigen Geschäftstätigkeit, des Wachstums, der Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Äußerungen des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Hierzu gehören unter anderem Risiken, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen von Cloudflare ausführlich beschrieben sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 6. August 2026 eingereicht wurde, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

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