Anerkannt für die Completeness of Vision und der Ability to Execute

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Unternehmen im Bereich Connectivity-Cloud, gab heute bekannt, dass Cloudflare von Gartner als "Leader" im Magic Quadrant for Edge Distribution Platforms positioniert wurde.(1) Die Bewertung basierte auf spezifischen Kriterien, anhand derer die allgemeine Completeness of Vision und die Ability to Execute des Unternehmens analysiert wurden.

"Das Zeitalter der agentenbasierten KI verändert die Anforderungen, die Unternehmen an ihre Infrastruktur stellen", sagte Dane Knecht, Chief Technology Officer bei Cloudflare. "Anwendungen müssen überall schnell sein, standardmäßig sicher, eng mit Daten vernetzt und sowohl für von Menschen als auch von KI generierten Datenverkehr gerüstet sein. Cloudflare wurde für diesen Wandel entwickelt und bietet Entwicklern eine einzige globale Plattform, um moderne Anwendungen nahe an Nutzern, Daten und KI-Modellen zu entwickeln, zu sichern, bereitzustellen und zu skalieren. Wir sind davon überzeugt, dass die nächste Generation von Anwendungen auf einer globalen Plattform basieren wird, die dezentral, programmierbar und von Anfang an sicher ist."

Magic Quadrant-Berichte sind das Ergebnis strenger, faktenbasierter Untersuchungen in bestimmten Märkten und bieten einen umfassenden Überblick über die relative Position von Anbietern in Märkten mit hohem Wachstum und deutlicher Differenzierung zwischen den Anbietern. Die Anbieter sind in vier Quadranten untergebracht: Leaders, Challengers, Visionaries und Niche Players. Die Forschung ermöglicht es Ihnen, den größten Nutzen aus der Marktanalyse zu ziehen, die auf Ihre individuellen geschäftlichen und technologischen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Sehen Sie sich ein kostenloses Exemplar des Magic-Quadrant-Berichts an, um mehr über die Stärken und Schwächen von Cloudflare sowie über die Angebote anderer Anbieter zu erfahren, unter https://www.cloudflare.com/lp/gartner-magic-quadrant-edge-distribution-2026/.

Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Auszeichnungen zu wählen. Gartner Research-Publikationen geben die Meinung des Gartner Research-Unternehmens wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen in den USA und international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Unternehmen und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Quelle: Gartner, "Magic Quadrant for Edge Distribution Platforms", Amol Nerlekar, Brandon Medford, Jimmy Chuang, 4. November 2026.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die erhebliche Risiken und Ungewissheiten beinhalten. In einigen Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "erwartet", "prüft", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "strebt an", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" oder "setzt fort" sowie deren Verneinungen oder andere ähnliche Begriffe oder Formulierungen, die sich auf die Erwartungen, die Strategie, die Pläne oder die Absichten von Cloudflare beziehen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Worte. Zu den in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen zu den Fähigkeiten und der Wirksamkeit von Cloudflare sowie seiner Produkte und Technologien, zu den Vorteilen, die den Kunden von Cloudflare durch die Nutzung der Produkte und Technologien von Cloudflare entstehen, zur technologischen Entwicklung, zum künftigen Geschäftsbetrieb, zum Wachstum, zu Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie zu Äußerungen des Chief Technology Officer von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts von Cloudflare auf Formular 10-Q, der am 5. November 2026 eingereicht wurde, sowie andere Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

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