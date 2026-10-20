Die Partnerschaft erweitert die integrierte Unternehmensfinanzplattform um skalierbare Zahlungsabwicklung, Funktionen für digitale Geldbörsen und fortschrittliche Betrugsbekämpfungsmaßnahmen

Thredd, die KI-first-Plattform für die Abwicklung von Emittentenaufträgen, gab heute eine neue Partnerschaft mit Finsei bekannt, einem in London ansässigen Zahlungsdienstleister, um die Abwicklungsinfrastruktur für das neue Mastercard-Debitkartenangebot von Finsei bereitzustellen.

Die Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, ein zunehmend komplexes Zahlungsumfeld zu vereinfachen. Unternehmen, die marktübergreifend tätig sind, greifen häufig auf mehrere Anbieter zurück, um Konten, Zahlungen, Devisengeschäfte, Karten und Ausgaben zu verwalten. Finsei wurde entwickelt, um diese Funktionen zu bündeln, während Thredd die zugrunde liegende Zahlungstechnologie und Infrastruktur bereitstellt, die erforderlich ist, um ein sicheres, digital ausgerichtetes Debitkarten-Erlebnis in großem Maßstab zu ermöglichen. Zum Start werden physische und virtuelle Karten verfügbar sein, gefolgt von Apple Pay und Google Pay.

"Unternehmen erwarten zunehmend, dass ihre Finanztools miteinander verzahnt sind und nicht als eine Ansammlung voneinander getrennter Dienste funktionieren", sagte Jim McCarthy, CEO von Thredd. "Finsei baut auf dieser Erwartung auf und vereint Zahlungen, Währungsmanagement und Geschäftsausgaben zu einem einheitlicheren Erlebnis. Die Aufgabe von Thredd besteht darin, die flexible und ausfallsichere Infrastruktur hinter dem Kartenangebot bereitzustellen, damit sich Finsei darauf konzentrieren kann, die Einfachheit, Kontrolle und das Erlebnis zu bieten, die seine Kunden erwarten."

Thredd wird Finsei-Zahlungsabwicklung und automatisierte Backoffice-Funktionen bereitstellen sowie eine Reihe von Dienstleistungen, die darauf ausgelegt sind, sichere und nahtlose Kartenerlebnisse zu gewährleisten, darunter: Tokenisierung und Push-Provisioning sowie 3D Secure und die Überwachung auf betrügerische Transaktionen.

"Unsere Kunden betreiben grenzüberschreitende Geschäfte und möchten nicht einen Anbieter für Konten, einen anderen für Devisen und einen dritten für Karten", sagte Artjoms Dozorcevs, CEO von Finsei. "Der Aufbau unseres Debitkartenangebots auf der Infrastruktur von Thredd bedeutet, dass eine Zahlung, die in einer Währung eingegangen ist, von demselben Konto aus in einer anderen Währung ausgegeben werden kann und zwar mit den Sicherheitskontrollen, die unsere Kunden erwarten. Thredd gibt uns den Spielraum, die Funktionen unserer Karten zu erweitern, wenn die Anforderungen unserer Kunden wachsen."

Die Partnerschaft erweitert das wachsende Portfolio von Thredd an Fintech- und Zahlungsverkehrskunden in ganz Großbritannien und Europa und unterstützt Unternehmen dabei, differenzierte Debit-, Prepaid- und Kreditkartenangebote mithilfe moderner Ausstellungs- und Abwicklungsinfrastruktur aufzubauen und zu skalieren.

Über Finsei

FINSEI LTD ist ein in London ansässiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen, das von der Financial Conduct Authority zugelassen ist (FCA-Referenznummer 900878, Unternehmensnummer 11347482). Finsei bietet Unternehmen Mehrwährungskonten, Visa- und Mastercard-Karten, SEPA- und SWIFT-Überweisungen sowie nun auch Acquiring-Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist nach ISO 27001 zertifiziert, und die Kundengelder werden bei Banken im Vereinigten Königreich und in der EU unter dem Schutz des FSCS verwahrt.

Über Thredd

Thredd ist die bewährte, KI-orientierte, cloudgestützte Abwicklungsplattform für Kartenausgeber und treibt die nächste Generation globaler Zahlungen voran. Über eine einzige API auf einer einheitlichen Plattform bietet Thredd mehr als 100 Fintechs, Digitalbanken sowie Embedded-Finance-Anbietern in über 50 Ländern Lösungen für Debit, Kredit, digitale Wallets sowie Hauptbuchführung und verarbeitet dabei jährlich Milliarden Transaktionen. Mit seiner weltweiten Präsenz, lokaler Fachkenntnis sowie der in jede Ebene der Plattform integrierten KI wurde Thredd gezielt für Geschwindigkeit, Skalierung und moderne Kartenausgabemodelle entwickelt und setzt Maßstäbe bei Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorischer Stringenz sowie Belastbarkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.thredd.ai.

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