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Finanzkommunikation für Mensch und Maschine: HHL kürt Österreichs digitale Vorreiter



20.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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pressestelle@hhl.de Leipzig, 20. Oktober 2026 Finanzkommunikation für Mensch und Maschine:

HHL kürt Österreichs digitale Vorreiter Österreichs börsennotierte Unternehmen kommunizieren digital besser als vergleichbare deutsche Unternehmen, schöpfen ihr Potenzial aber nur zur Hälfte aus. Das zeigt eine Analyse der HHL Leipzig Graduate School of Management für den Austrian Digital Financial Communication Award 2026. Platin geht an die STRABAG SE, Gold an die Vienna Insurance Group AG, Silber an die voestalpine AG. Bronze holt die OMV AG. Ob CEO-Video, interaktiver Geschäftsbericht oder LinkedIn-Post: Für das Geschäftsjahr 2025 hat die HHL geprüft, wie weit die 39 Unternehmen des österreichischen ATX Prime ihre Kapitalmarktkommunikation ins digitale Zeitalter gebracht haben. Österreich vor Deutschland - mit Luft nach oben Die Unternehmen des ATX Prime erreichen im Schnitt einen "Digital Communication Score" von 50 Prozent, die 20 Unternehmen des Leitindex ATX kommen auf 56 Prozent. Da die HHL mit "Investors' Darling" auch den deutschen Kapitalmarkt analysiert, kann sie beide Märkte vergleichen: Die ähnlich großen Unternehmen aus MDAX und SDAX erreichen im Schnitt 45 Prozent. Am deutlichsten fällt der österreichische Vorsprung beim digitalen Geschäftsbericht aus (31 zu 20 Prozent). Er bleibt dennoch der schwächste der drei Kanäle. Am stärksten schneidet die IR-Website ab (61 Prozent), LinkedIn nutzen 97 Prozent der Unternehmen für ihre Investor Relations. "Österreichs Unternehmen kommunizieren digital besser als vergleichbare deutsche Unternehmen. Ein Score von 50 Prozent heißt aber auch: Die Hälfte des Potenzials bleibt ungenutzt", ordnet Prof. Dr. Henning Zülch, Leiter der Untersuchung und Inhaber des Lehrstuhls für Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Kapitalmarktkommunikation an der HHL, ein. Personalisiert, vernetzt, maschinenlesbar: Was Kapitalmarktkommunikation im KI-Zeitalter braucht Aus den Ergebnissen leitet das HHL-Team drei Empfehlungen ab: Personalisierung: CEO-Videos auf der IR-Website schaffen Nähe zur Unternehmensführung. Verständlich erläuterte finanzielle und nicht-finanzielle Kennzahlen erleichtern Stakeholdern die Einordnung. Maschinenlesbarkeit: Ein strukturierter digitaler Geschäftsbericht bedient menschliche Leserinnen und Leser ebenso wie KI-Systeme. Vernetzung: LinkedIn bleibt der zentrale Kanal für den Dialog mit Stakeholdern. YouTube, Instagram oder TikTok erhöhen die Reichweite. Mit dem wachsenden KI-Einsatz wollen Investoren zudem wissen, wie Unternehmen die Technologie steuern und kontrollieren. "Transparente KI-Governance wird zur neuen Vertrauenswährung am Kapitalmarkt", so der Finanzexperte. Diese Unternehmen zeigen, wie es funktioniert Platin geht an die STRABAG SE, Gold an die Vienna Insurance Group AG, Silber an die voestalpine AG und Bronze an die OMV AG. Die STRABAG SE verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um einen Platz. Sie überzeugt mit einer benutzerfreundlichen IR-Website, die ihre Equity Story anschaulich vermittelt, sowie mit einem konsequent verknüpften digitalen Geschäfts- und Halbjahresbericht. Auf LinkedIn, YouTube und Instagram informiert der Baukonzern proaktiv über den Geschäftsbericht sowie über ESG- und KI-Themen. Die Polytec Holding AG springt um acht Plätze auf Rang 11 und ist damit das bestplatzierte Unternehmen außerhalb des ATX. Weitere Platzierungen und Informationen unter kapitalmarkt-forschung.info . Die HHL und der Cercle Investor Relations Austria (CIRA) zeichneten zusammen mit der EQS Group als Praxispartner die Gewinner am 14. Oktober 2026 auf der CIRA-Jahreskonferenz in Wien aus. Austrian Digital Financial Communication Award Seit 2016 prämiert die HHL Leipzig Graduate School of Management gemeinsam mit dem Cercle Investor Relations Austria (CIRA) jährlich die besten Kapitalmarktstrategen im Bereich digitaler Kommunikation unter den Unternehmen des ATX Prime. Bewertet werden drei digitale Kommunikationskanäle: die Investor-Relations-Website, der digitale Geschäftsbericht sowie strategische Aktivitäten in sozialen Medien. Grundlage ist das an der HHL entwickelte RIC-Modell, auf dem auch der deutsche Kapitalmarktwettbewerb "Investors' Darling" beruht. Das Modell vergibt bis zu 100 Punkte: 60 für die IR-Website, 32 für den digitalen Geschäftsbericht und acht für die Social-Media-Präsenz. Seit 2026 unterstützt die EQS Group die Initiative als Praxispartner. Weitere Informationen Die HHL Leipzig Graduate School of Management ist eine universitäre Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht. Laut Financial Times-Ranking zählt sie zu den führenden internationalen Business Schools und erreicht global Top-Platzierungen in den Bereichen Karriereberatung, Alumni-Netzwerk und Gehalt nach Graduierung. Ziel der ältesten betriebswirtschaftlichen Hochschule Deutschlands ist die Ausbildung unternehmerisch denkender, verantwortungsbewusster und leistungsfähiger Führungspersönlichkeiten. Die HHL zeichnet sich aus durch exzellente Lehre, klare Forschungsorientierung und praxisnahen Transfer sowie hervorragenden Service für ihre Studierenden. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft hat die HHL 2025 zum siebten Mal in Folge als Gründerhochschule Nummer 1 in Deutschland ausgezeichnet. Aus der HHL sind in den letzten 30 Jahren über 550 Unternehmensgründungen hervorgegangen mit mehr als 40.000 Mitarbeitenden. Als erste deutsche private Business School wurde die HHL durch die international renommierte AACSB akkreditiert und erlangte diesen Qualitätsstatus seither fünf Mal in Folge. 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