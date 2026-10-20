Unterföhring (ots) -Sein erster Sieg in einer Reality-Show: Maurice Dziwak gewinnt "Promi Big Brother" 2026 und 100.000 Euro. Der Reality-Star setzt sich im letzten Voting gegen Box-Legende Axel Schulz durch und erhält 59,17 Prozent der Zuschauerstimmen.Maurice nach seinem Sieg: "Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich. Ich habe gegen fucking Axel Schulz gewonnen! Jesus Maria Christus! Von Herzen vielen Dank! Nach fünf Jahren das erste Mal gewinnen und dann auch noch 'Promi Big Brother'! Wie geil!"Das Finale von "Promi Big Brother" überzeugt zur Prime Time in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit schönen 9,4 Prozent Marktanteil. Bei den jüngeren Zuschauern (14-49 J.) sehen wunderbare 12,2 Prozent den Sieg von Maurice. SAT.1 freut sich auf die 15. Staffel "Promi Big Brother" 2027."Promi Big Brother" läuft linear erstmals durchgehend in der Prime Time und bleibt ein großer Erfolg in SAT.1 und auf Joyn. Die Sendung steigert sich durch die nachgewichteten konvergenten Quoten (drei Tage zeitversetzte lineare Nutzung nach Ausstrahlung und die Nutzung durch Livestreaming nach acht Tagen) teils enorm. So erzielt die Show in SAT.1 in diesem Jahr Spitzenwerte von bis zu 11,8 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe (14-59 J.; Folge vom 8. Oktober 2026). Noch besser läuft es in der jüngeren Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen; hier glänzt die tägliche Live-Show mit Marlene Lufen und Jochen Schropp mit Marktanteilen von bis zu 14,8 Prozent (Folge 1 vom 5. Oktober 2026).Top-Werte bis tief in die Nacht: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" mit Jochen Bendel und seinen Gästen kommt auch 2026 auf starke Werte von bis zu 10,7 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe zwischen 14 und 59 Jahren (Folge vom 13. Oktober 2026), bei den 14- bis 49-Jährigen klettert die tägliche Nachbesprechung sogar auf herausragende Marktanteile von bis zu 12,6 Prozent (Folge vom 6. Oktober 2026).Nachts überzeugt auch der "Promi Big Brother - Livestream" in SAT.1 mit Marktanteilen von bis zu 10,0 Prozent (14-59 J.; Folge vom 12. Oktober 2026) und sogar fantastischen 17,3 Prozent bei den Jüngeren (14-49 J.; Folge vom 16. Oktober 2026).PromiBB stark im TV und auf Joyn"Promi Big Brother" ist und bleibt auch auf Joyn erfolgreich: "Promi Big Brother - Die Late Night Show" legt auf Joyn in allen Werten deutlich gegenüber 2025 zu und erzielt besonders bei den Video Views ein klares Plus. Die durchschnittliche Viewtime je Nutzer im 24-Stunden-Livestream liegt stabil auf dem sehr guten Vorjahresniveau.Ergebnisse der Exits durch Telefon-/SMS- und Joyn-App-Voting ("Wer soll bei 'Promi Big Brother' bleiben?")Montag, 19. Oktober 2026 (Finale)Sieger-Voting: "Wer soll 'Promi Big Brother' 2026 gewinnen?"Maurice Dziwak (59,17 %), Axel Schulz (40,83 %)Sonntag, 18. Oktober 2026 (Halbfinale)Exit 1Gedeon Burkhard (75,06 %), Christian Lell (24,94 %)Exit 2Axel Schulz (71,23 %), Gedeon Burkhard (28,77 %)Samstag, 17. Oktober 2026Francesca Morgese (71,31 %), Nina Bridney (28,69 %)Freitag, 16. Oktober 2026Gedeon Burkhard (64,97 %), Anouschka Renzi (35,03 %)Donnerstag, 15. Oktober 2026Francesca Morgese (61,66 %), Redo (38,34 %)Mittwoch, 14. Oktober 2026Gedeon Burkhard (43,09 %), Francesca Morgese (28,39 %), Redo (14,78 %), Nikola Grey (13,73 %)Dienstag, 13. Oktober 2026Gedeon Burkhard (31,09 %), Axel Schulz (25,37 %), Nadja Benaissa (17,15 %), Gia Georgina (14,55 %), Kim Virginia Grey (11,85 %)Montag, 12. Oktober 2026Exit 1Anouschka Renzi (40,51 %), Nikola Grey (37,49 %), Godfrey Egbon (22,00 %)Exit 2Maurice Dziwak (28,00 %), Axel Schulz (12,75 %), Francesca Morgese (10,65 %), Nina Bridney (7,71 %), Redo (6,37 %), Anouschka Renzi (5,57 %), Nadja Benaissa (5,51 %), Gedeon Burkhard (4,94 %), Gia Georgina (4,64 %), Christian Lell (4,25 %), Nikola Grey (4,00 %), Kim Virginia Grey (3,47 %), Tessa Bergmeier (2,14 %)Produziert wird "Promi Big Brother" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions im Auftrag von SAT.1."Promi Big Brother" - die 15. Staffel 2027 live in SAT.1 oder streamen auf JoynBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.10.2026 (vorläufig gewichtete und konvergente Quoten)Fotos der Bewohner, des Gartens und des Hauses, sowie weitere Informationen und Fotomaterial zur Show finden Sie im "Promi Big Brother"-Pressefolder unter picdrop.com/joyn/promibigbrother.Pressekontakt:Kevin Körber, Lisa WittkeTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1187 o. - 1129Kevin.Koerber@ProSiebenSat1.comLisa.Wittke@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa SchreinerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comSAT.1Ein Sender der ProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6374322