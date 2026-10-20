Straßburg/Berlin (ots) -Vorschau:Plenartagung vom 19. bis 22. OktoberDas Europäische Parlament tagt vom 19. bis 22. Oktober im Plenum in Straßburg. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die unten folgenden Themen.Die laufend aktualisierte Tagesordnung finden Sie unter diesem Link (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-10-19-SYN_DE.html). Die Plenartagung können Sie im Livestream im Originalton oder mit Simultanverdolmetschung verfolgen.Sacharow-Preis 2026: Parlamentspräsidentin Roberta Metsola wird am Donnerstag den Preisträger des Sacharow-Preises für geistige Freiheit 2026 bekanntgeben, nachdem die Konferenz der Präsidenten am Montag einen der drei Kandidaten ausgewählt hat, die von den Ausschüssen für auswärtige Angelegenheiten und Entwicklung in die engere Wahl gezogen worden waren. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/1/sacharow-preis-2026-entscheidung-fallt-am-donnerstag).Bekanntgabe im Plenum: Do., 22.10., gegen 12:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261022-0900-PLENARY).EU-Gipfel: Am Mittwochvormittag werden die Europaabgeordneten in einer Debatte mit den Präsidenten Ursula von der Leyen und António Costa die Ergebnisse der Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Oktober bewerten. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/0/parlament-zieht-bilanz-des-oktober-eu-gipfels).Debatte: Mi., 21.10., 09:00-11:50 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261021-0900-PLENARY).Russische Drohnenangriffe: Am Dienstag werden die Abgeordneten gemeinsam mit der irischen Ratspräsidentschaft und der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas über russische Drohnenüberflüge und -angriffe auf EU-Gebiet, insbesondere auf die Schifffahrt im Schwarzen Meer, debattieren. Am Donnerstag werden sie über eine Entschließung abstimmen. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-10-19/2/escalation-of-russian-strikes-in-eu-on-black-sea-shipping-in-particular).Debatte: Di., 20.10., 09:00-10:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261020-0900-PLENARY).Abstimmung: Do., 22.10., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261022-0900-PLENARY).Huthi-Angriffe: Am Dienstag werden die Europaabgeordneten und die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas über die Eskalation der Angriffe der Houthis und deren Auswirkungen auf die regionale Sicherheit beraten. Am Donnerstag wird über eine Entschließung abgestimmt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/plenary-news/2026-10-19/4/houthi-attacks-rising-regional-tensions-and-maritime-security-risks).Debatte: Di., 20.10., 17:15-18:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261020-0900-PLENARY).Abstimmung: Do., 22.10., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261022-0900-PLENARY).Internationaler Strafgerichtshof: Am Dienstag wird das Parlament über die Unterstützung der EU für die internationale Justiz und die Reaktion auf die US-Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof beraten. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/2/parlament-nimmt-strafgerichtshof-gegen-us-sanktionen-in-schutz).Debatte: Di., 20.10., 16:00-17:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261020-0900-PLENARY).EU-UK- und EU-Kanada-Beziehungen: Am Dienstag werden die Europaabgeordneten über den EU-UK-Gipfel am 20. November und die Zukunft der Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich debattieren; am Mittwoch werden sie gemeinsam mit Vertretern der irischen Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission ihre Erwartungen an den EU-Kanada-Gipfel vom 29. bis 30. Oktober erörtern. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/5/eu-grossbritannien-nachste-schritte-fur-die-partnerschaft).Debatte EU-UK: Di., 20.10., 10:30-11:15 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261020-0900-PLENARY).Debatte EU-Kanada-Gipfel: Mi., 21.10., 19:15-20:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261021-0900-PLENARY).Erasmus+: Am Mittwoch werden die Abgeordneten über die Prioritäten und den Haushaltsbedarf des Erasmus+-Programms für den Zeitraum 2028-2034 beraten; am Donnerstag folgt die Abstimmung. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/3/erasmus-ab-2028-mehr-geld-fur-mehr-junge-menschen).Debatte: Mi., 21.10., 15:45-17:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261021-0900-PLENARY).Abstimmung: Do., 22.10., 12:00-14:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261022-0900-PLENARY).Fahr- und Fluggastrechte: Am Dienstag wird das Parlament voraussichtlich endgültig grünes Licht für aktualisierte EU-Vorschriften geben, die den Schutz der Reisenden und deren Information bei Reiseunterbrechungen verbessern sollen. Im Anschluss an die Abstimmung findet eine Pressekonferenz statt. Weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda/plenary-news/2026-10-19/4/bessere-rechte-fur-reisende-bei-verspatungen-und-ausfallen).Abstimmung: Di., 21.10., 12:00-13:00 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261020-0900-PLENARY).Pressekonferenz: Di., 21.10., 14:00-14:30 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-conference-by-matteo-ricci-s-d-it-rapporteur-on-enforcement-of-passenger-rights-in-eu_20261020-1400-SPECIAL-PRESSER).Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus: Am Mittwoch um 18:00 Uhr wird der Gewinner des Daphne-Caruana-Galizia-Preises für Journalismus 2026 im Rahmen einer besonderen Zeremonie bekannt gegeben. Die Jury hat für die sechste Ausgabe des Preises zehn investigative Beiträge in die engere Wahl genommen. Der Pressedienst des Parlaments organisiert im Vorfeld der Zeremonie ein Medienseminar (siehe unten). Ebenfalls am Mittwoch wird das Plenum über die Rechtsstaatlichkeit in Malta debattieren - neun Jahre nach der Ermordung von Daphne Caruana Galizia.Debatte zur Rechtsstaatlichkeit in Malta: Mi., 21.10., 15:00-15:45 Uhr: Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/plenary-session_20261021-0900-PLENARY).Ausschüsse:Programm "Global Europe": Am Montag werden der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und der Entwicklungsausschuss über das Instrument "Global Europe" für den Zeitraum 2028-2034 abstimmen, das wichtigste Finanzierungsinstrument der EU für außenpolitische Maßnahmen. Die Abgeordneten werden voraussichtlich die vom Rat vorgeschlagenen Kürzungen ablehnen und auf einen ehrgeizigeren Haushalt drängen als ursprünglich von der Kommission vorgeschlagen, ein Mindestmaß an Finanzmitteln für humanitäre Hilfe fordern und sich für die Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten in den Partnerländern einsetzen.Terminkalender der Präsidentin:Parlamentspräsidentin Roberta Metsola wird am Dienstag den Parlamentspräsidenten von Singapur, Kian Peng Seah, treffen. Am Mittwoch wird sie Rechtsakte unterzeichnen und die Verleihung des Daphne-Caruana-Galizia-Preises für Journalismus eröffnen.Medientermine:Last-Minute-Briefing zur PlenartagungDer Sprecherdienst des Parlaments präsentiert die Themen der Plenartagung.Mo., 19.10., 16:30-17:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-Pressekonferenzraum: Livestream und Aufzeichnung (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/last-minute-briefing_20261019-1630-SPECIAL-PRESSER).Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus: MedienseminarMi., 21.10., 14:00-17:45 UhrEuropäisches Parlament in Straßburg, Raum WEISS N3.2, und im Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/press-seminar-the-daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism_20261021-1400-SPECIAL-OTHER)Das Programm ist unter diesem Link verfügbar (https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20261015RES48214/20261015RES48214.pdf)Verdolmetschung: EN, IT, FR, ES, SK, RUVor der Preisverleihung organisiert der Pressedienst des Europäischen Parlaments ein Seminar über die anhaltenden Gefahren für die Pressefreiheit - von ungeklärten Mordfällen bis hin zu juristischen und finanziellen Einschüchterungsversuchen. Familienangehörige von Anna Politkowskaja, Daphne Caruana Galizia und Ján Kuciak werden an dem Seminar teilnehmen. Das Seminar beginnt um 14:00 Uhr im Raum WEISS N3.2 mit einer Einführung durch die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Pina Picierno. Die Finalistinnen und Finalisten des Daphne-Caruana-Galizia-Preises für Journalismus werden dem Publikum ihre Recherchen vorstellen.Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus: Preisverleihung und MedienempfangVerleihung: Mi., 21.10., 18:00 Uhr, Daphne-Caruana-Galizia-PK-Raum und im Livestream (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming/daphne-caruana-galizia-prize-2026-award-ceremony_20261021-1800-SPECIAL-PRESSER)Medienempfang: ab 19:00 Uhr, WEISS Salon C3.1Programm und weitere Informationen (https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20261012IPR48164/daphne-caruana-galizia-prize-for-journalism-2026-invitation-to-award-ceremony)Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, an der Verleihung des Daphne-Caruana-Galizia-Preises teilzunehmen, die von der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, eröffnet wird. Der Präsident der Internationalen Pressevereinigung, Dafydd Ab Iago, wird bekannt geben, wer von den zehn Finalistinnen und Finalisten den Preis im Jahr 2026 erhält. Alle zehn werden zur Preisverleihung erwartet.Laufend aktualisierte Liste aller Livestreams, inklusive weiterer Pressekonferenzen, sobald diese festgelegt wurden.Weitere Informationen:Die Woche im Überblick (https://www.europarl.europa.eu/news/de/agenda)Aktuelle Pressemitteilungen (https://www.europarl.europa.eu/news/de)Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-10-2026-10-19-SYN_DE.html)Webstreams im Überblick (https://multimedia.europarl.europa.eu/de/webstreaming)Pressekontakt:Philipp BAUERPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1025+ 49 (0)170 801 8603philipp.bauer@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euThilo KUNZEMANNPressereferent | Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments inDeutschland+ 49 (0)30 2280 1030+ 49 (0)171 388 47 75thilo.kunzemann@ep.europa.eupresse-berlin@europarl.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106967/6374344