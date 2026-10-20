Fachkräftemangel und steigende Fehlzeiten belasten Unternehmen. Die betriebliche Krankenversicherung der Allianz bietet Lösungen: Sie bindet Mitarbeitende, fördert Motivation und kann Ausfälle reduzieren. Ein enormes Potenzial für Sie im Vertrieb. Betriebliche Krankenversicherung: Das ungenutzte Potenzial im FirmenkundengeschäftDer deutsche Arbeitsmarkt steht unter Druck: Bis 2035 fehlen rund 3,5 Millionen Fachkräfte, gleichzeitig sind die Arbeitsunfähigkeitstage seit 2021 auf durchschnittlich 24 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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