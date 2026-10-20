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Die Wall Street startete einen Erholungsversuch. Der Nasdaq gewann gestern 1,11 %, der S&P 500 0,41 %. Nvidia legte 1,4 % zu, Amazon sogar 5 % (Top Pick von Morgan Stanley). Allerdings blieb die Marktbreite schwach. Der Dow Jones gab leicht nach. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg zum Montagsschluss auf rund 5,14 %.Asien spielt nicht mit. Südkoreas Kospi gerät erneut deutlich unter Druck. SK Hynix und Samsung verlieren, auch Japans Nikkei und Hongkongs Hang Seng tendieren schwächer.In Frankreich erreicht der Rendite-Spread zu deutschen Staatsanleihen das höchste Niveau seit der Finanzkrise 2008. Ein Machwort der EZB ist eine Zeitfrage. Der Herbst bleibt somit fragil, was wir mit hoher Barreserve begleiten.Von den Unternehmen:Morgan Stanley hat Amazon zur Top Pick erklärt und das Kursziel auf 350 $ angehoben. Analyst Brian Nowak sieht erhebliches Potenzial im Cloudgeschäft AWS, das von der steigenden Nachfrage nach KI-Rechenleistung profitiert. Er erwartet für 2027 ein Umsatzplus bei AWS von 47 % und für 2028 weitere 42 %. Grundlage sind höhere erwartete Auslieferungen von Nvidia-GPUs. Nowak hält 2028 einen Gewinn je Aktie von rund 16,50 $ für möglich.COMET liefert heute Morgen ein starkes Gegensignal zur schlechten Stimmung im Halbleitersektor. Der Schweizer Halbleiterzulieferer steigerte den Quartalsumsatz um 52 % auf 155,6 Mio. Franken. Der Auftragseingang explodierte um 170 % auf 275,6 Mio. Franken. Die Umsatzprognose für 2026 steigt auf 570 bis 590 Mio. Franken. Die Nachfrage kommt aus dem Ausbau der KI-Infrastruktur.Auch ABB überzeugt. Der Auftragseingang sprang im dritten Quartal um 40 % auf 12,1 Mrd. Dollar. Die operative EBITA-Marge erreichte 20,8 %.Bei K+S gibt es eine neue Beteiligungsmeldung. Rossmann erhöhte seine gemeldete Gesamtposition einschließlich Finanzinstrumenten von 15,81 auf 18,87 %. Der unmittelbare Aktienanteil beträgt allerdings nur 6,42 %.Aus den USA kommen gemischte Unternehmenszahlen. Steel Dynamics meldete 6,5 Mrd. Dollar Quartalsumsatz und verfehlt die Taxen auf der Ergebnisseite. Crown Holdings enttäuschte mit seiner Gewinnprognose für das Schlussquartal.Heute stehen der deutsche ZEW-Index sowie Quartalszahlen von GE Aerospace, Hasbro und RTX an. Nach US-Börsenschluss kommen mit Netflix und SpaceX die ersten Highlights.In der Bernecker Daily beschäftigen wir uns heute mit einem US-Solar-Wert, der sich in diesem Jahr schon halbiert hat, zweistellig wächst und wo JPMorgan ein Potenzial von 70 % sieht. Ab ca. 9.30 Uhr ist die Daily auch im Börsenkiosk im Einzelabruf erhältlich. Hier geht es zum Börsenkiosk:Volker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe